انخفضت أسهم فيراري بنسبة 6.3 بالمئة صباح الثلاثاء، متراجعةً بذلك عن بعض خسائرها السابقة. وقد انخفض سهم الشركة المدرجة في بورصة ميلانو بنسبة تقارب 27 بالمئة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وتتخطّى سرعة "لوتشه"، 310 كيلومترات في الساعة وتتمتّع باستقلالية لأكثر من 530 كيلومترا، وفق ما أفادت المجموعة في بيان صدر مساء الإثنين.

وقد تبلغ سرعتها مئة كيلومتر في الساعة في خلال 2,5 ثانية وهي مزوّدة ببطارية من 122 كيلوات ساعة.

وتبلغ زنة "لوتشه" 2,26 طنّ وهي أثقل نموذج سيارات صنّعته "فيراري".

وهي ثاني سيارة تصنّعها "فيراري" من أربعة أبواب والأولى التي فيها خمسة مقاعد في تاريخ شركة معروفة بسياراتها الفارهة ذات مقعدين.

وقال جون إلكان رئيس المجموعة "نفتح صفحة جديدة لترجمة رؤيتنا، مرسّخين بذلك نهج فيراري القائم على استشراف المستقبل ورسم ملامحه".

وكشفت "فيراري" عن نموذجها الجديد في وقت يشهد القطاع تباطؤا في التحوّل إلى الصناعات الكهربائية والتخلّي عن محرّكات الاحتراق الداخلي بسبب طلب كان أدنى من المتوقّع.

والعام الماضي، أعلنت "فيراري" أنها تتوقّع أن تشكّل النماذج الكهربائية 20 في المئة من معروضها في 2030، في مقابل 40 في المئة بحسب تقديرات سابقة.