ووفقا لمؤسسة "فريدريش ناومان من أجل الحرية"، استنادا إلى بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فإن نحو ثلثي الواردات المباشرة من بطاريات الليثيوم-أيون جاءت من الصين خلال العام الماضي، بعدما كانت تبلغ نحو النصف قبل عامين، وذلك عند القياس بحسب الوزن.

وأضافت المؤسسة أن حصة الصين من واردات ألمانيا من الألواح الشمسية ارتفعت من نحو 89 بالمئة إلى ما يقرب من 93 بالمئة، بينما ارتفعت حصتها من واردات المضادات الحيوية من أكثر من 65 بالمئة إلى نحو 73 بالمئة.

وانتقد معد الدراسة فريدريك شبور، الذي يدير مكاتب المؤسسة المقربة من الحزب الديمقراطي الحر في تايوان وكوريا، هذا التطور قائلا: "في المجالات الحساسة تحديدا، لا تقوم ألمانيا بتنويع مصادرها، بل تصبح أكثر اعتمادية، وبالتالي أكثر عرضة للمخاطر".

وأشار شبور إلى "استراتيجية الصين" التي وضعتها الحكومة الألمانية عام 2023، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين. ومن المنتظر أن تزور وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايشه المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الصين غدا الأربعاء.

وبحسب الدراسة، ارتفعت أيضا حصة الصين من واردات ألمانيا من المعادن مثل الماغنيسيوم والغاليوم والغرمانيوم. كما تعد الصين المورد الوحيد تقريبا لبعض العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في تصنيع المغناطيسات الدائمة للمحركات الكهربائية.

ورغم تراجع حصة الصين من إجمالي واردات العناصر الأرضية النادرة، فإن قيمة هذه الواردات ارتفعت.

وتشير الدراسة إلى أن التحليل يقتصر على الواردات المباشرة من الصين، ولا يشمل الشحنات القادمة من دول ثالثة تحتوي على مكونات أولية صينية.