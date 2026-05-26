وأكدت الشركة المدرجة على مؤشر "إم داكس" للشركات المتوسطة في البورصة الألمانية اهتمام المجموعة الأميركية بإكمال الاستحواذ عليها حيث إن أوبر تمتلك بالفعل خُمس أسهم "دليفري هيرو" ولديها إمكانية الوصول إلى أسهم إضافية.

وقالت "دليفري هيرو"، في بيان صدر السبت الماضي في برلين، إن أوبر تقدمت بعرض بقيمة 33 يورو للسهم الواحد، مشيرة إلى أن هذا السعر يقل عن سعر السهم في تعاملات البورصة أمس الجمعة.

وكان سهم "دليفري هيرو" سجل ارتفاعات قوية خلال الأيام الماضية، مدفوعاً بتكهنات حول احتمال تقديم عرض استحواذ من أوبر.

وخلال الأسبوعين الماضيين ارتفع السهم بنحو 70 في المئة ليغلق عند 33.59 يورو في نهاية تداولات منصة "إكسترا" الجمعة الماضية، قبل أن يصعد بعد الإغلاق إلى 33.5 يورو على منصة "تريدجيت". وبلغت القيمة السوقية للشركة بذلك ما يزيد قليلاً عن عشرة مليارات يورو.

وتتخذ "دليفري هيرو" من برلين مقراً لها، لكنها لم تعد تنشط تشغيلياً داخل ألمانيا منذ بيع أعمالها المحلية لشركة "جست إيت تيك أواي".

ومع ذلك، تُعد من أكبر شركات توصيل الطعام عالمياً بفضل حضورها القوي في آسيا وجنوب أوروبا وشبه الجزيرة العربية وأفريقيا. كما تدير أوبر بدورها خدمة توصيل الطعام "أوبر إيتس" في العديد من المدن الألمانية وغيرها.

وكانت "دليفري هيرو" أعلنت الأسبوع الماضي، أن أوبر باتت تمتلك 19.5 في المئة من رأس مال الشركة، إضافة إلى 5.6 في المئة أخرى عبر عقود خيارات. وكانت أوبر رفعت حصتها مؤخراً من أكثر قليلاً من 7 في المئة إلى نحو 18 في المئة.

ومن جهتها، وافقت شركة الاستثمار الهولندية "بروسوس" على تقليص حصتها في شركة "دليفري هيرو"، وذلك في إطار استحواذها على الشركة المنافسة "جست إيت تيك أواي"، والتي تعمل في ألمانيا بالاسم التجاري "ليفيراندو".

وكان تقرير لوكالة أنباء "بلومبرغ" أفاد استناد إلى أوساط مالية بأن أوبر بدأت أيضاً التواصل مع مساهمين آخرين. وبحسب التقرير، لا تزال الشركة الهولندية تمتلك نحو 16.8 في المئة من الأسهم، تليها شركة "أسبكس مانجمنت" بحصة تبلغ 14.4 في المئة.

أما مصرف "مورغان ستانلي" الأميركي، الذي ساعد أوبر وفقاً للتقرير في زيادة حصتها بسرعة عبر المشتقات المالية، فيملك بصورة غير مباشرة نحو 30 في المئة من الأسهم من خلال أدوات مالية، بحسب إفصاح إلزامي صدر يوم الجمعة.