فالحرب التي اندلعت شرارتها وأُغلق معها الممر المائي الاستراتيجي، لم تقتصر فاتورتها على خسائر بمليارات الدولارات أو تعطل سلاسل الإمداد فحسب، بل امتدت لتهدد بشكل مباشر لقمة عيش الملايين حول العالم.

فمع منع تدفق ما يقارب 1.2 مليار برميل نفط إلى الأسواق، بقيمة تجاوزت 100 مليار دولار، وتكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة تخطت حاجز التريليون دولار، برزت تحذيرات أممية صادمة بأن 14 مليون شخص مهددون بفقدان وظائفهم هذا العام وحده، فيما تقف 7 آلاف شركة على حافة الإفلاس.

هذه الأرقام المفزعة تضع التحركات الدبلوماسية الجارية تحت مجهر تحليلي دقيق، خاصة في ظل حديث رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام، أحمد قنديل، لبرنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، حيث كشف عن هشاشة التفاهمات المطروحة واحتمالية أن تكون مجرد هدنة مؤقتة تسبق انفجاراً أكبر.

هدنة هشة قابلة للانفجار..

قلل أحمد قنديل بشكل حاد من الآمال المعقودة على الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، واصفاً إياه بأنه "مجرد مذكرة تفاهم وليس معاهدة سلام"، تهدف بشكل أساسي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل القضايا الحساسة.

وحذر قنديل من أن هذه البنية الهشة تجعل الاتفاق "قابلاً للانفجار في أي لحظة" نتيجة لتغير موازين القوى أو الحسابات الداخلية لدى كل من واشنطن وطهران.

ويرى المحلل أن ما يُطرح هو أقرب إلى "هدنة هشة لا يكتب لها الاستمرار لفترة طويلة"، نظراً لعوامل هيكلية عميقة تتجاوز العبارات الدبلوماسية المتفائلة التي يروجها مسؤولو البلدين.

ترامب لن يغامر برفع الحصار قبل انتزاع التنازلات

على الرغم من أن العمليات العسكرية توقفت فعلياً منذ بداية مايو، يشكك قنديل في استعداد الرئيس الأميركي للمغامرة برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية قبل التزام طهران الواضح بحل القضايا العالقة.

ويؤكد أن استراتيجية "السلام من خلال القوة" التي ينتهجها ترامب ستدفعه للاستمرار في ممارسة "الضغط الأقصى" لانتزاع تنازلات تحقق الرؤية الأميركية.

ويكشف قنديل عن دليل ميداني ملموس على هذه النوايا، مشيراً إلى أن هياكل السيطرة والتحكم لدى القيادة المركزية الأميركية لم يتم تفكيكها، بل على العكس، "تعيد بناء قدراتها العسكرية استعداداً لاستئناف الضربات" في حال اتخاذ القرار السياسي. ويصف هذه اللحظة بأنها "فرصة لن تتكرر كثيراً" بالنسبة للرئيس ترامب وصقور إدارته، وخاصة وزيري الدفاع والخارجية، للضغط على طهران.

سيناريو كوريا الشمالية.. كابوس يمنح طهران مساحة للمناورة

الخوف من تكرار "سيناريو كوريا الشمالية" يمثل هاجساً عميقاً لدى المخططين الاستراتيجيين الأميركيين، وفقاً لقنديل، الذي يوضح أن بيونغ يانغ استغلت فترات التفاوض السابقة لبناء ترسانتها النووية وإعادة ترتيب صفوفها العسكرية.

ويكمن القلق الأكبر في أن طهران قد تفعل الشيء نفسه، مستخدمة مهلة الستين يوماً للمناورة والتلاعب، ومنح نفسها مساحة زمنية ثمينة لإعادة بناء ترسانتها العسكرية، أو تعزيز وجودها الإقليمي، أو حتى امتلاك سلاح نووي. وإذا فشلت هذه المهلة، يحذر قنديل من أن العودة إلى "الحرب الشاملة وتدمير البنية التحتية للطاقة" تصبح مسألة وقت لا أكثر، إذ سيكون الرئيس الأميركي "في حل من التخلي عن استخدام الأداة العسكرية" أمام الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي، بعد أن منح المفاوض الإيراني فرصته.

انتهاك صارخ يهدد بنهاية حرية الملاحة العالمية

يصف قنديل مطالبة إيران بفرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز بأنها "انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية" و"ضربة في الصميم لحركة العولمة التجارية في العالم".

ويحذر من أن تقنين مثل هذا المبدأ سيؤدي إلى كارثة عالمية إذا ما تكرر في مضايق استراتيجية أخرى مثل جبل طارق وباب المندب وملقا، مما يعني عملياً "نهاية حرية الملاحة في العالم".

وفي تطور لافت، يكشف قنديل أن هذا الموقف الإيراني لم يعد مقبولاً حتى من أقرب حلفاء طهران، وتحديداً الصين، التي "رفضت تماماً مسألة فرض رسوم على حركة الملاحة".

ويعتبر أن القمة الأميركية الصينية الأخيرة في بكين شكلت عاملاً ضاغطاً مهماً، حيث تمثل السوق الصينية نحو 35 بالمئة من مبيعات النفط الإيراني، وتشكل ضغطاً كبيراً على سيولة الحرس الثوري النقدية، مما قد يدفع نحو حلحلة هذه المعضلة.

النزيف الاقتصادي.. من قفزة التأمين إلى فاتورة المستهلك

يرسم قنديل صورة قاتمة للتداعيات الاقتصادية لاستمرار المماطلة، مشيراً إلى "نزيف قوي للغاية" سيصيب الاقتصاد العالمي من زوايا متعددة.

ففي قطاع الطاقة، قد تشهد الأسعار "قفزات جنونية" تصل إلى نطاق يتراوح بين 150 و200 دولار للبرميل، وفقاً لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مدفوعة بـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية".

أما قطاع الشحن البحري، فيعاني بشدة مع تعطل أكثر من 1500 سفينة في المضيق وعدم قدرتها على الملاحة، حيث قفزت أقساط التأمين و"علاوة الحرب" على الناقلة العملاقة الواحدة بما يتراوح بين 2 و3 ملايين دولار. ويؤكد المحلل أن هذه التكاليف الباهظة، إضافة إلى تكلفة انتظار هذه السفن في الموانئ الخليجية، سيتحملها في النهاية "المستهلك النهائي في أوروبا وآسيا".

4 ملايين فقير وعملة فقدت 40 بالمئة من قيمتها بلا تأثير على الشارع

في تحليله للمشهد الإيراني الداخلي، يشير قنديل إلى أن "النظام الإيراني يحكم سيطرته على الداخل الإيراني"، معتبراً أن هذا العامل الهيكلي قد يحول دون أي تطور إيجابي.

ويضيف أن تدهور الأوضاع المعيشية وكل المؤشرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها فقدان العملة الإيرانية لأكثر من 40 بالمئة من قيمتها، وفقدان أكثر من مليون إيراني لعملهم، ومعاناة 4 ملايين آخرين من الفقر بسبب الغلاء، "لن تلعب دوراً كبيراً في التأثير على رجل الشارع الإيراني من أجل دفع قياداته لتغيير نهجها الدبلوماسي والتفاوضي".

التشققات الدولية ورهان الوقت.. صفقة لا تأخذ مصالح المنطقة بعين الاعتبار

يختتم قنديل تحذيراته بالإشارة إلى أن إيران تراهن أيضاً على "التشققات في الجبهة الدولية" والاتساع التدريجي للفجوة بين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج وأوروبا وآسيا، نتيجة استمرار شلل المفاوضات وغياب أفق سياسي للأزمة.

وينتقد الصيغة المطروحة للاتفاق، معتبراً أنها تفيد دول المنطقة "من الناحية السلبية" فقط عبر منع الانفجار العسكري الكبير، لكنها "لا تأخذ بعين الاعتبار" مصالحها الحيوية المتعلقة بالبرامج الصاروخية والوكلاء الإقليميين.

وفي مواجهة غياب ضمانات حقيقية وتدخل القوى الكبرى لصياغة اتفاق شامل، يلوح في الأفق "سيناريو كابوس" يتمنى قنديل ألا يحدث، وهو تكرار سيناريو بقاء السفن عالقة لثماني سنوات كما حدث في حرب الستة ايام، محذراً من أن العالم "يسير في اتجاه مثل هذا السيناريو الكابوس" في ظل الهوة الشاسعة التي لا تزال تفصل بين الجانبين.