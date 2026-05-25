وأعلنت إيرباص الإثنين، أن شركة الطيران الأسترالية كانتاس إيروايز لن تتسلم أولى طائراتها من أصل 12 طائرة معدلة طراز "إيه 350" للمسافات الطويلة للغاية، حتى أبريل 2027.

وكانت كانتاس تتوقع تسلُم الطائرات بحلول نهاية 2026. وعزت أيرباص التأخير إلى مشاكل في سلاسل التوريد دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتعتزم كانتاس استخدام طائرات إيرباص في الأساس في القيام بأولى الرحلات المباشرة للمسافات الطويلة من سيدني إلى نيويورك ومن سيدني إلى لندن.

وسوف يتم تأجيل إطلاق تلك الخطوط والتي كانت مقررة لمنتصف 2027، من أجل إجراء رحلات تجريبية على مدار عدة شهور.