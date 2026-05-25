وأظهر التقرير أن دولة الإمارات حققت نمواً مستمراً في القطاع السياحي، إذ شمل ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل بزيادة قدرها 5.1 بالمئة مقارنة بعام 2024، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49.21 مليار درهم بزيادة قدرها 9.7 بالمئة مقارنة بعام 2024.

ووصلت عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة فندقية، كما بلغ معدل الإشغال الفندقي 79.5 بالمئة وهو من بين أعلى المعدلات إقليمياً وعالمياً، ما يعكس قوة الطلب واستدامة الأداء.

وتضمنت أبرز إنجازات القطاع السياحي الإماراتي كذلك وصول عدد الليالي الفندقية إلى 100 مليون ليلة، كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـــ 18 عالميًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024.