وجدت مؤسسة "ويب 3" في تقرير أن بعض أكبر وأكثر الشركات نفوذا في العالم تجمع البيانات الشخصية وتحولها إلى نقود لتغذية الإنترنت، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.

فحصت الدراسة مجموعة واسعة من السبل التي يترك بها الأشخاص بصمة رقمية بدءا من الاستفسارات عبر محركات البحث والنقر وإشارات الموقع من خلال عمليات الشراء الإلكترونية والرسائل ورفع الصور ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتم جمع تلك المعلومات من خلال التكنولوجيا مثل الكوكيز (ملفات تعريف الارتباط) وتستخدم في مساعدة الشركات على إنشاء إعلانات مستهدفة.

ولكن البحث وجد زيادة في جمع وتحليل بيانات المستخدمين من أجل أشكال أحدث للتسييل مثل بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي وتدريب النماذج.

ويقدر التقرير أن كل مستخدم إنترنت أوروبي وبريطاني يساهم بما يصل إلى 194 ألف جنيه إسترليني في قيمة تجارية على صلة بالتضخم على مدار حياتهم الرقمية.

وقال بيل لابون نائب رئيس العمليات التكنولوجية في مؤسسة /ويب 3/ لوكالة برس أسوشيشن "يجب على الأشخاص إدراك أن بياناتهم تستخدم وتحول لنقود من جانب كل أشكال الكيانات الأخرى".

وأضاف "أنها مسألة تتعلق بالخصوصية. وعلى الأرجح المستخدم لا يفهم أو يدرك أنه متى طرح سؤالا على شات جي بي تي، عندما يختار تصحيح كتابة كلمة.. فإن هذا يُستخدم".

وقال إن الإعلانات الموجهة لهدف معين هي أكثر طريقة "تقليدية" يفهم المستخدم أن بياناته تٌستخدم من خلالها، ولكنه قد يكون أقل إدراكا لحقيقة أن بياناته أصبحت "شريان الحياة" لتغذية نماذج تدريب الذكاء الاصطناعي.

ووجد التقرير أن التقديرات تفيد بأن عمالقة التكنولوجيا أمازون وألفابت وأنثروبيك ومايكروسوفت وميتا يجنون ما يصل إلى ألف جنيه إسترليني سنويا من وراء كل مستخدم للإنترنت.