أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تحقيق نسبة التزام بلغت 99 بالمئة في الإفصاح عن البيانات المالية المراجَعة للربع الأول من عام 2026 من قبل الشركات المساهمة العامة المتداولة في السوق.
وقامت جميع الشركات المساهمة العامة المتداولة في السوق بالإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من عام 2026 ضمن الفترة المحددة، باستثناء الشركات التي توقف تداول أسهمها لمدة تزيد عن ستة أشهر.
وبهذه المناسبة، أكدت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية أن التعاون المستمر بين السوق والشركات المدرجة يشكل عاملاً رئيسياً في تعزيز مستويات الشفافية، وتعميق ثقة المستثمرين، ودعم مرونة أسواق رأس المال في أبوظبي.