وفي تعاملات صباح الجمعة، بلغت عقود برنت الآجلة نحو 105 دولارات للبرميل في ظل شكوك المستثمرين حيال فرص إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مع بقاء مضيق هرمز الاستراتيجي مغلقا.

وعبرت من المضيق نحو 20 بالمئة من إمدادات الطاقة العالمية قبل الحرب. وأدت الحرب إلى خسارة 14 مليون برميل يوميا من النفط أي قرابة 14 بالمئة من الإمدادات العالمية، من موردين بينهم السعودية والعراق والإمارات والكويت.

وقال البنك "تشير اتجاهات المخزونات إلى عجز يتراوح من ستة إلى ثمانية (مليون برميل يوميا)، مع اقتراب المخزونات الأميركية من أدنى مستوى منذ 2020".

وأضاف أن مستوى المخزونات عند نقطة البداية، في حالة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اليوم، سيظل أقل بنحو 20 مليون برميل مقارنة بأدنى مستوى في التاريخ الحديث حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلا.

ووصف البنك الطلب بأنه لا يزال يتسم بالمتانة والقدرة على تحمل الصدمات إلى حد كبير وأن أي ضعف في الاستخدامات المتعلقة بالأنشطة الصناعية سيتعافى بقوة إذا عادت الإمدادات لمعدلاتها الطبيعية بسرعة.