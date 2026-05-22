وقالت وول مارت إن المبيعات في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 أبريل الماضي زادت بنسبة 4.1 بالمئة سنويا، في حين زادت مبيعاتها عبر الإنترنت بنسبة 26 بالمئة سنويا.

وجذبت وعود وول مارت بخفض الأسعار وتسريع التوصيل وتحديث بضائعها باستمرار شريحة العملاء الأكثر ثراء. وجاء الجزء الأكبر من نمو عملاء وول مارات من الأسر التي يزيد دخلها عن 100 ألف دولار سنويا، وهو ما يمثل تحولا عن العملاء الأقل دخلا.

يذكر أن شركات تجارة التجزئة الأميركية أمضت شهورا في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة، بدءا من التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات الأميركية في أبريل من العام الماضي وصولا إلى تأثير ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي.

وارتفع متوسط سعر جالون البنزين العادي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، ثم ارتفع مجددا مساء أمس ليصبح السعر أعلى بنسبة 45 بالمئة تقريبا عن مستوياته في نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير النتائج ربع السنوية لشركات تجارة التجزئة مثل وول مارت، وتارجت، وهوم ديبوت، ولويز، وتي.جيه.إكس إلى أن المستهلكين مازالوا ينفقون لكن بحذر، على خلفية زيادة مبالغ فروق الضرائب التي استردوها خلال الفترة الأخيرة.

في الوقت نفسه حققت وول مارت، ومقرها بنتونفيل، بولاية أركنساس، أرباحا خلال الربع الأول بقيمة 5.33 مليار دولار بما يعادل 67 سنتا للسهم، في حين بلغت الأرباح بعد حساب العوامل الموسمية 66 سنتا للسهم وهو ما يتفق مع توقعات المحللين، الذين استطلعت شركة فاكت سيت رأيهم.

كانت أرباح وول مارت خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي 4.48 مليار دولار بما يعادل 56 سنتا للسهم.

في الوقت نفسه زادت مبيعات وول مارت ربع السنوية على مستوى العالم بنسبة 7.3 بالمئة إلى 177.75 مليار دولار، مقابل 174.84 مليار دولار كان يتوقعها المحللون.