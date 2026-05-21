وقالت إرنست يونغ إن عدد المشاريع المعلنة تراجع بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 548 مشروعا، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2009.

وتقوم الشركة بتتبع هذه البيانات منذ عام 2006، وتعرف مشاريع الاستثمار بأنها تلك التي تنشئ مواقع جديدة وتوفر فرص عمل. دون الكشف عن حجم الاستثمارات المالية.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة أوروبيا بعد فرنسا والمملكة المتحدة، حيث استقطبت فرنسا 852 مشروع استثمار أجنبي، فيما سجلت المملكة المتحدة 730 مشروعا، رغم أن كلا البلدين شهدا تراجعات نسبية أكبر من ألمانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إرنست يونغ في ألمانيا، هنريك أهلرز، إن ألمانيا تتراجع أمام وجهات أوروبية منافسة، مضت قدما في تنفيذ إصلاحات، من بينها رقمنة الإدارة العامة وتبسيط النظام الضريبي.

وأشار أهلرز إلى أن ارتفاع الضرائب وتكاليف العمالة وأسعار الطاقة، إضافة إلى البيروقراطية، تمثل أبرز العوامل التي تثقل كاهل الاستثمار في ألمانيا.