وأفادت بيانات اتحاد التجزئة البريطاني ووكالة أوبينيام لقياس الرأي العام، بأن الثقة في الاقتصاد على مدار الثلاثة أشهر المقبلة سوف تظل سلبية عند سالب 48 نقطة ولكن بارتفاع من سالب 53 الشهر الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية.

كما ارتفعت الثقة في الشؤون المالية الشخصية بشكل طفيف من سالب 21 في أبريل إلى سالب 16 نقطة.

غير أن نسبة الأشخاص القلقين من أن الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يزيد أسعار الغذاء ارتفعت إلى 82 بالمئة في مايو من 80 بالمئة الشهر الماضي، بينما 83 بالمئة أصبحوا قلقين الآن من إمكانية أن تؤدي الأزمة إلى زيادة فواتير الطاقة، بارتفاع من 81 بالمئة.