وتحتل أشباه الموصلات مكانة رئيسية في التنافس المحتدم بين الولايات المتحدة والصين على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد حظرت واشنطن بيع أحدث رقائق إنفيديا في الصين، معللة ذلك بأسباب متعلقة بالأمن القومي.

وفي المقابل، سعت بكين إلى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وضخّت موارد كبيرة لدعم صناعتها المحلية. وذكرت تقارير أنها منعت الشركات من شراء رقائق إنفيديا.

وأكدت مجموعة "علي بابا" أن شريحتها الجديدة "جينوو إم 890" قادرة على تقديم أداء يفوق بثلاث مرات أداء "جينوو اي 810" التي توصف بأنها تضاهي قدرات "اتش 20" من إنفيديا.

وشريحة "اتش 20" هي نسخة أقل قوة من وحدات معالجة الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، ومصممة خصيصا للتصدير إلى الصين. أما شريحة "اتش 200" الأكثر تطورا، فقد وافقت الولايات المتحدة على تصديرها للصين، إلا أن دخولها هذه السوق يبدو في حالة جمود.

وقال جانغ غوبين، وهو مؤسس موقع الكتروني متخصص بشؤون التكنولوجيا، إن توقيت طرح الشرائح "دقيق للغاية".

وأوضح لوكالة فرانس برس أن ذلك يأتي "في فترة تبدو فيها آفاق دخول شريحة اتش 200 إلى السوق الصينية غير واضحة، كما أن أعمال إنفيديا في الصين قد تراجعت فعلياً إلى الصفر".