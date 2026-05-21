أما المرحلة التالية، إذا وصلت، فقد تضع شغف اليابان اللامحدود بالتغليف والتعبئة أمام اختبار حقيقي، وتعيد طرح أسئلة عميقة حول اعتماد المجتمع على البلاستيك، وثقافة الاستهلاك المفرط، وما أصبح واحداً من أكثر "الإدمانات" رسوخاً في البلاد.

فالتداعيات المتسلسلة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز باتت مصدر قلق متزايد للاقتصاد الياباني، الذي لا يعتمد فقط على نفط الشرق الأوسط ومشتقاته الصناعية، بل بنى قاعدة صناعية واستهلاكية هائلة على افتراض استمرار الإمدادات بشكل مستقر ودائم.

وبدأت مظاهر غريبة تظهر في الأسواق اليابانية. فشركات الوجبات الخفيفة ومتاجر "الكونبيني" الشهيرة، المعروفة بألوان عبواتها الصارخة، بدأت تتحول إلى التغليف بالأبيض والأسود بسبب نقص الأحبار الملونة أو ارتفاع أسعارها بشكل حاد.

كما أصبحت علب "البينتو" الجاهزة تُربط بأشرطة مطاطية رخيصة بدلاً من استخدام الأغلفة البلاستيكية الشفافة التي أصبحت باهظة الثمن.

وفي هذا الأسبوع، قال رئيس جمعية مستوردي الموز في اليابان لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن مشكلات الإمدادات المرتبطة بمادة الإيثيلين — الضرورية لإنضاج الموز — قد تحرم اليابانيين قريباً من فاكهتهم المفضلة.

ورغم كل ذلك، لا تزال هذه التطورات تُعتبر مجرد "الفصل الأول" من الأزمة. فتعطل خطوط إنتاج الحلويات، واختفاء أكياس القمامة من رفوف المتاجر، ونقص علاقات الملابس البلاستيكية لدى محال التنظيف الجاف، كلها تبدو مؤشرات مبكرة على اضطرابات أكبر قد تكون في الطريق.

رهان حكومي حذر وذكريات "الصدمة النفطية" الأولى

وما يزيد المشهد درامية هو إصرار الحكومة اليابانية على أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، يرى محللون أن إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي ربما تراهن على أن أزمة إيران ستُحل قبل أن تتفاقم مشكلات الإمداد بصورة أكبر. لكن المخاطر تتزايد تدريجياً.

ورغم أن أحداً لا يرغب بطبيعة الحال في رؤية اضطرابات أعمق، فإن حدوثها قد يمنح اليابان فرصة نادرة لإعادة التفكير في الدور "المستبد لكنه محبوب" الذي منحته للبلاستيك في حياتها اليومية.

ففي سبعينيات القرن الماضي، توقفت "المعجزة الاقتصادية" اليابانية فجأة بسبب صدمات النفط القادمة من الشرق الأوسط. آنذاك، شهدت البلاد أزمة حقيقية وذعراً واسعاً، كما ظهرت رغبة قوية في حماية اليابان من تكرار مثل تلك الفوضى مستقبلاً.

لكن خلال الثمانينيات وما بعدها، أدت الثروة الضخمة التي حققتها البلاد، إلى جانب تحسن استقرار إمدادات النفط، إلى تراجع ثقافة الترشيد تدريجياً، خصوصاً عندما تعلق الأمر بالبلاستيك.

سيكولوجية التغليف الياباني

إن ازدهار الاقتصاد، إلى جانب شدة المنافسة وتفتت الأسواق، إضافة إلى براعة اليابانيين في ترسيخ عادات جديدة — مثل إحضار الهدايا المحلية الصغيرة بعد رحلات العمل القصيرة — وأيضاً هواجس متجذرة مثل النظافة المفرطة، كلها عوامل جعلت البلاستيك جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.

ولا تزال المنتجات الاستهلاكية الجديدة تُطرح باستمرار حتى اليوم في أسواق مزدحمة للغاية مثل متاجر "الكونبيني".

وهناك تُستخدم الألوان الصاخبة والحيل التسويقية وعبقرية التغليف اليابانية لجذب انتباه المستهلك بأي وسيلة ممكنة.

وقد درس الباحث المقيم في اليابان جيمس روجرز ظاهرة "التغليف الخادع" في البلاد، حيث تُستخدم قواعد وهمية وتقنيات تصميم مختلفة لإيهام المستهلك بأن حجم المنتج أكبر مما هو عليه فعلياً.

وفي الوقت نفسه، أصبحت اليابان رائدة عالمياً في إنتاج كم هائل من المنتجات البلاستيكية المؤقتة والزخرفية — مثل الأعلام والمراوح والهدايا التذكارية الرخيصة — التي تُباع أو تُوزع مجاناً في كل شيء، من الحملات التسويقية الصغيرة إلى الفعاليات الرياضية الكبرى.

وكان البلاستيك محور هذا العالم بأكمله، بقدرته على منح الأشياء العادية قيمة مبالغاً فيها، وتحويل التفاصيل اليومية البسيطة إلى منتجات تبدو "مميزة".

ومع الوقت، أقنعت اليابان نفسها بأن كل هذا الاستهلاك للبلاستيك ضروري ومرغوب. ونتيجة لذلك أصبحت ثاني أكبر مستهلك للفرد من البلاستيك أحادي الاستخدام في العالم بعد الولايات المتحدة.

ويشير محللون إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل الكميات الضخمة من القطع البلاستيكية الصغيرة التي تبدو "قابلة للرمي"، لكنها مصنوعة بجودة عالية تجعل الناس يحتفظون بها لسنوات.

كما أن معدلات إعادة التدوير المرتفعة التي تعلنها اليابان تخفي حقيقة أن معظم هذا "التدوير" يتم عبر الحرق الحراري، أي تحويل البلاستيك إلى طاقة من خلال إحراقه، وليس إعادة استخدامه فعلياً.

فرصة التغيير وسط الأزمة: هل تقف طوكيو في "مكان مختلف"؟

وفي خضم كل ذلك، تجاهلت اليابان حقيقتين أساسيتين:

الأولى أن هذا النموذج الاستهلاكي شديد الهدر

الثانية أن الاعتماد المفرط على البلاستيك يجعل البلاد أكثر هشاشة أمام الصدمات الخارجية.

واليوم، قد تدفع التداعيات التي أطلقتها الحرب مع إيران اليابان إلى إعادة التفكير، ليس فقط في كيفية إنهاء الأزمة الحالية، بل في كيفية الاستعداد للأزمة التالية.

وكما قال أحد التنفيذيين السابقين في كبرى شركات المنتجات الاستهلاكية اليابانية: "عندما يُعاد فتح مضيق هرمز، سيجذب كل شيء اليابان مجدداً نحو البلاستيك. لكن هذه فرصة كي تكون واقفة في مكان مختلف عندما يحدث ذلك."