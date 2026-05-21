وزادت الصادرات خلال أبريل بأكثر من التوقعات، لتواصل نموها للشهر الثامن على التوالي، حيث زادت صادرات أشباه الموصلات بنحو 42 بالمئة من حيث القيمة مقارنة يالشهر السابق.

وساهم ازدهار الطلب على رقائق الكمبيوتر وغيرها من المستلزمات اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أرباح استثنائية للكثير من شركات صناعة التكنولوجيا المتقدمة في آسيا.

وزادت الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 9.7 بالمئة سنويا.

وسجل الميزان التجاري لليابان خلال أبريل فائضا قيمته 301.9 مليار ين (1.9 مليار دولار) مقابل عجز خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفائض قيمته 643 مليار ين في مارس.

كما ساهمت زيادة صادرات المنتجات الطبية والورقية والآلات الكهربائية في زيادة الصادرات اليابانية ككل خلال أبريل.

وفي حين زادت الواردات اليابانية ككل، تراجعت واردات النفط من حيث القيمة بنسبة 50 بالمئة سنويا تقريبا، في حين تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 20 بالمئة.

وتضررت واردات النفط والغاز الطبيعي المسال، نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وهو الممر الرئيسي لصادرات الطاقة من دول الخليج العربي نتيجة الحصار الإيراني السافر.