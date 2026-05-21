وحذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت الآن المصدر المهيمن لعدم الاستقرار الذي يواجه الاقتصاد العالمي.

وأوضح تقرير أصدرته المنظمة بعنوان "استشرافات التجارة والتنمية لعام 2026: الاقتصاد العالمي يواجه تحديا جيوسياسيا"، أن الاقتصادات النامية تعد الأكثر عرضة للضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة، إلى جانب اضطرابات النقل وتقلبات الأسواق وتشديد شروط التمويل.

وأشار التقرير إلى أن التجارة العالمية حافظت على قدر من الزخم خلال مطلع 2026، مدفوعة بالمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما ظل نمو القطاعات التقليدية أكثر تواضعا، مع تصاعد الضغوط على النظم الغذائية العالمية وارتفاع مخاطر الأمن الغذائي.

وحذرت الأونكتاد من أن الأمن الغذائي أصبح أيضا مصدر قلق متزايد بشأن الاستقرار المالي، لا سيما بالنسبة للحكومات التي تواجه بالفعل تكاليف خدمة ديون أعلى، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة تؤدي إلى زيادة تكاليف الأسمدة، مما يزيد من ضغوط التضخم الغذائي في العديد من الاقتصادات النامية.

ودعت "الأونكتاد" إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحسين ظروف التجارة، وزيادة الضمانات المالية للاقتصادات النامية، وتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة؛ لتعزيز القدرة على الصمود وتقليل أثر الصدمات المستقبلية.