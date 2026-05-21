وبحسب وثائق تم تقديمها الأربعاء، تكبّدت شركة سبيس إكس التابعة لماسك خسائر تشغيلية بنحو 2.6 مليار دولار خلال العام الماضي، رغم تحقيق إيرادات بلغت 18.7 مليار دولار، مع استمرار الضغوط المالية منذ بداية العام الجاري.

ورغم هذه الخسائر، يُتوقع أن يكون الطرح من بين الأكبر عالميًا، وقد يتجاوز الرقم القياسي الذي سجلته شركة أرامكو السعودية عند إدراجها قبل نحو سبع سنوات.

ولم تكشف نشرة الاكتتاب عن حجم التمويل المستهدف، إلا أن تقديرات أشارت إلى إمكانية جمع نحو 75 مليار دولار أو أكثر.

وقالت الشركة إن الأموال ستستخدم لتمويل مشروعات تهدف إلى إرسال البشر إلى القمر وربما إلى المريخ يوما ما، في إطار سعي ماسك لجعل البشر "نوعا بين الكواكب"، في مواجهة تهديدات وجودية قد تقضي على الحضارة.

وجاء في الوثائق: "لا نريد للبشر أن يواجهوا المصير نفسه الذي واجهته الديناصورات".

وقد يجعل الطرح الأولي أيضا ماسك، الذي يمتلك حصة كبيرة في سبيس إكس، أول تريليونير في العالم. كما سيمنح ماسك سيطرة واسعة على الشركة.