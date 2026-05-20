وخلال فعالية نظمها "Atlantic Council " وبُثت مباشرة عبر الإنترنت، قال الجابر إن خام برنت يتم تداوله حالياً عند مستويات أعلى بنسبة 40 بالمئة مقارنة بما قبل أزمة إغلاق مضيق هرمز، موضحاً أن المضيق لا يتعلق بالنفط فقط، بل يشمل سلسلة إمداد عالمية واسعة تضم الغاز الطبيعي المسال ووقود الطائرات والأسمدة والأمونيا واليوريا والألمنيوم والهيليوم والمعادن الحيوية والبلاستيك والسلع الاستهلاكية، إلى جانب منتجات الشحن العامة.

وأضاف: "نحن نتحدث عن سلسلة الإمداد الكاملة للاقتصاد العالمي الحديث، من الطعام على المائدة إلى الطائرات في السماء إلى الشرائح الإلكترونية في الهواتف الذكية".

ضغوط تضخمية وتباطؤ اقتصادي

أوضح الدكتور سلطان الجابر أن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 30 بالمئة، والأسمدة 50 بالمئة، وتذاكر الطيران 25 بالمئة، مشيراً إلى أن "كل مزرعة وكل مصنع وكل عائلة تدفع الثمن، والفئات الأضعف اقتصادياً هم الأكثر تأثراً بالأزمة، وهم الذين يتحملون الجزء الأكبر من آثارها السلبية".

وأشار إلى انعكاسات واضحة على الاقتصاد الكلي، حيث تم خفض توقعات النمو العالمي إلى 3.1 بالمئة لعام 2026، فيما تجاوز التضخم 4 بالمئة.

وأضاف أن نحو 80 دولة اتخذت إجراءات طارئة لدعم اقتصاداتها بعد أكثر من 80 يوماً من الصراع.

وأكد قائلا: "حتى لو انتهى هذا الصراع غداً، فسيستغرق الأمر ما لا يقل عن أربعة أشهر لاستعادة 80 بالمئة من تدفقات ما قبل النزاع، ولن تعود التدفقات بالكامل قبل الربع الأول أو حتى الربع الثاني من عام 2027".

كما حذر قائلا: "ما يحدث ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل إنها تخلق سابقة خطيرة. فعندما تقبل بأن دولة واحدة يمكنها احتجاز أهم ممر مائي في العالم رهينة، فإن حرية الملاحة كما نعرفها تكون قد انتهت".

الهجمات على الإمارات

تطرق الجابر إلى الهجمات التي تعرضت لها دولة الإمارات، واصفاً إياها بأنها "غير قانونية وعشوائية ومتهورة وغير مبررة"، مؤكداً أن الدولة لم تسعَ إليها وبذلت كل جهد لمنع اندلاع الحرب.

وأشار إلى أن الإمارات تعرضت لهجمات أكثر من أي دولة - أكثر من 3000 صاروخ وطائرة مسيرة - استهدفت مرافق مدنية بالكامل، تشمل مطارات ومحطات ومصافي ومنشآت غاز ومناطق سكنية ومراكز تسوق، وصولاً إلى محطة براكة للطاقة النووية.

وقال: "هذه الهجمات، سواء نُفذت مباشرة أو عبر وكلاء، فإنها تمثل عملاً إرهابياً وتصعيداً خطيراً، وتظهر استخفافاً إجرامياً بأرواح المدنيين في دولة الإمارات وفي مجمل أنحاء المنطقة".

وأضاف أن الاستهداف طال أسلوب الحياة في الإمارات، وليس فقط بنيتها التحتية، موضحاً أن البلاد تعرضت للهجوم بسبب نموذجها التنموي القائم على التعايش والتسامح والانفتاح الاقتصادي.

وشدد على أن نموذج دولة الإمارات هو الذي مكّنها من تحقيق النجاح عبر بناء الجسور وإقامة شراكات وعلاقات فريدة على مستوى العالم.

وقال: "ما سنتذكره من هذه الأشهر ليس الصواريخ أو الطائرات المسيّرة، بل ملايين الأفعال الصغيرة من الشجاعة التي قام بها المواطنون والمقيمون الذين حافظوا على استمرار عمل الدولة. وهذا يُجسد قيادة الإمارات التي وضعت الإنسان فوق كل اعتبار."

وأكد قائلا: "رؤية قيادتنا الرشيدة عززت القوة والمرونة، واستثمرت في الأمن والاقتصاد والإنسان. الإمارات قدوة ورمز شامخ ونموذج يثبت صلابته في كل اختبار، ويبني بإصرار، ويتكيف بذكاء، ويمضي إلى الأمام بلا توقف. لهذا يثق العالم بالإمارات".

مرونة "أدنوك"

وحول أداء أدنوك، أكد الجابر أن الشركة حافظت على استمرارية الإمدادات رغم استهداف بعض منشآتها، مشيراً إلى أن الأنظمة في أدنوك قد صُممت لتحمل واختبار مثل هذه السيناريوهات.

وقال "لقد حافظنا على تدفق الإمدادات، وعملنا عن كثب مع شركائنا وعملائنا، شحنة بشحنة، لتلبية الطلب أينما استطعنا، وأعدنا توجيه الكميات عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات، واستخدمنا شبكتنا التجارية العالمية لتأمين إمدادات إضافية لعملائنا في مختلف أنحاء آسيا."

وأضاف: "نعمل على توسيع وإعادة تعبئة المخزونات الاستراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية. ونواصل أيضاً تكييف استراتيجيتنا التجارية لضمان بقاء منتجاتنا تنافسية وموثوقة وجاذبة للعملاء حول العالم."

وأشار إلى أفضل دليل على كيفية تكيفنا مع الأوضاع الراهنة يتمثل في نتائجنا المالية، حيث حققت جميع شركاتنا المدرجة عوائد قوية، تجاوزت توقعات الأسواق والمحللين، ما يعكس "متانة الأعمال وقوة الاستراتيجية".

وأضاف أن الإمارات أظهرت قدرتها على الصمود، مع استمرار عمل المطارات وتدفق الطاقة وثقة المستثمرين، بل جذب الدولة موجة جديدة من المستثمرين.

دروس الأزمة

استعرض الجابر أبرز الدروس المستفادة، وفي مقدمتها:

أولاً، المرونة مهمة للغاية، بل إنها عامل حاسم للنجاح. قد تبدو مكلفة إلى أن يأتي اليوم الذي تحتاجها فيه، وعندما تحتاجها تصبح بلا ثمن.

ثانياً، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي جزءاً مدمجاً في الأنظمة، لا مجرد إضافة لاحقة. ففي الأزمات، سرعة الحصول على الرؤية وسرعة اتخاذ القرار هما الفارق بين الاستمرارية والاضطراب."

ثالثاً، أمن الطاقة لم يعد يتعلق فقط بالقدرة على مواصلة الإنتاج، بل أصبح يتعلق بالمسارات، والوصول، والتخزين، والبدائل الاحتياطية.

وتابع قائلا: "حالياً، لا يزال قدر كبير جداً من طاقة العالم يمر عبر عدد محدود للغاية من نقاط الاختناق. ولهذا السبب تحديداً اتخذت الإمارات قبل أكثر من عقد قرار الاستثمار في بنية تحتية تتجاوز مضيق هرمز. ولهذا السبب أيضاً مضينا قدماً في خط الأنابيب الثاني عام 2025. واليوم، بات المشروع مكتملًا بنسبة تقارب 50 بالمئة، ونعمل على تسريع إنجازه باتجاه 2027."

كما حذر من نقص الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الاستثمارات في المنبع تبلغ نحو 400 مليار دولار فقط، وأن الطاقة الفائضة العالمية لا تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً مقابل الحاجة إلى 5 ملايين.

وقال: "خلال شهرين فقط، سحب العالم نحو 250 مليون برميل من المخزونات. نحن نمتلك غطاءً فعلياً يتراوح بين 30 و35 يوماً، بينما نحتاج إلى مضاعفة ذلك على الأقل."

وأكد أن الدرس الأخير الذي كشفته هذه الأزمة هو الشراكات حيث أصبحت تمثل "الاحتياطي الاستراتيجي الحقيقي" في أوقات الأزمات.

الخروج من "أوبك"

وفيما يتعلق بقرار الخروج من "أوبك"، وصفه الجابر بأنه "سيادي واستراتيجي"، يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في الاستثمار والتوسع وبناء الشراكات.

وقال: "نحن نريد مرونة أكبر للاستثمار، ومرونة أكبر للنمو والتوسع وبناء الشراكات وخلق قيمة طويلة الأجل لأن القوة الحقيقية لا تُقاس بوفرة الموارد، بل بكيفية توظيفها لخدمة الوطن. الأمر يتعلق بكيفية استخدامها لبناء الصناعات، وخلق الفرص، وحماية الاقتصاد للأجيال المقبلة."

وفي إشارة إلى تزايد الطلب العالمي على الطاقة، أكد الدكتور سلطان الجابر: "نحن نتجه نحو عالم يحتاج إلى المزيد من الطاقة. ومع بقاء الطلب على النفط فوق 100 مليون برميل يومياً حتى أربعينيات هذا القرن، فإن العالم يحتاج إلى المزيد مما تنتجه الإمارات، أي البراميل الأقل تكلفة والأقل انبعاثاً للكربون. والآن ستكون لدينا المرونة لوضع مزيد من الخام لدى العملاء في كل مكان."

وأضاف قائلا: "في الوقت نفسه، نحن في الإمارات نحتاج إلى مزيد من الطاقة لمواكبة طموحاتنا المتسارعة. وعلى وجه الخصوص، أصبح الغاز الطبيعي ذا أهمية استراتيجية متزايدة، ليس فقط لأعمالنا، بل أيضاً لتوليد الكهرباء، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتصنيع، والصناعات المتقدمة، والنمو الاقتصادي."

وأكد أن القرار ليس لم يكن موجهاً ضد أي جهة أو مؤسسة، مشدد على أن دولة الإمارات ستظل لاعباً مسؤولاً وموثوقاً في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف قائلا: "بالنسبة لنا، المسؤولية لا تنتهي عند حدود العضوية. فخارج "أوبك"، ستظل الإمارات كما كانت دائماً: قوة منضبطة، ومسؤولة، وموثوقة، وذات مصداقية، وعنصراً لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. سنواصل الانخراط، وسنواصل الحوار، وسنظل حاضرين إلى جانب أصدقائنا وشركائنا أينما ومتى احتاجوا إلينا."

شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة

وحول تطور الشراكة مع الولايات المتحدة، قال الجابر: "في العام الماضي، بلغ حجم التجارة الثنائية مستوى قياسياً عند 39 مليار دولار، وظلت الإمارات أكبر سوق للصادرات الأميركية في الشرق الأوسط للعام السابع عشر على التوالي، كما استثمرنا أكثر من تريليون دولار في الولايات المتحدة، وهناك المزيد خلال العقد المقبل. واستثماراتنا في قطاع الطاقة، على سبيل المثال عبر "أدنوك" و"XRG" و"مصدر"، تجاوزت الآن 85 مليار دولار موزعة على 19 ولاية أميركية."

وأوضح أن الإمارات تستثمر في الولايات المتحدة "لإيمانها بمواردها ومنظومتها الاستثمارية"، مؤكداً أن العلاقة تتجاوز التجارة إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد.

وقال: "من خلال XRG، نمتلك بالفعل أصولاً مهمة، من محطة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال إلى 18 موقعاً كيميائياً في أنحاء الولايات المتحدة عبر Nova Chemicals وCovestro وBorouge. ونحن حالياً نستكشف بشكل استباقي وفعّال فرصاً مع العديد من شركائنا، بعضهم شركاء حاليون وبعضهم شركاء جدد."

وأكد قائلا: "الإمارات والولايات المتحدة ليستا مجرد شريكين تجاريين، بل نحن مستثمرون مشتركون في اقتصاد القرن المقبل .. وهذه شراكة تقوم على الثقة لا على المعاملات. ولهذا فأن هذه العلاقة وهذه الشراكة ستواصل النمو."

استراتيجية الطاقة والذكاء الاصطناعي

وأكد الجابر أن نظام الطاقة العالمي سيظل قائماً على مزيج متكامل من النفط والغاز والطاقة المتجددة والنووية، مع استمرار نمو الطلب على جميع المصادر.

وأشار إلى أن "أدنوك" تعمل على رفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً، ونعمل على توسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط.

وقال: "نواصل الاستثمار عبر كامل سلسلة قيمة الطاقة، ولهذا أنشأنا XRG لبناء منصة استثمارية عالمية أكثر تنوعاً تشمل الغاز والكيماويات والبنية التحتية وحلول الطاقة وأنظمة الطاقة. ومستمرون في الاستثمار الكامل في جميع مصادر الطاقة."

احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حذر من التقليل من حجم الطاقة المطلوبة له، متوقعاً تضاعف استهلاك مراكز البيانات من الكهرباء إلى نحو ألف تيراواط/ساعة بنهاية العقد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد النموذج الأبرز لهذا النمو المتسارع؛ إذ من المتوقع أن تقفز حصة مراكز البيانات من إجمالي الطلب على الكهرباء هناك من نحو 5 بالمئة في الوقت الحالي إلى قرابة 15 بالمئة بحلول عام 2030، مؤكداً أن هذا التحول الجذري سيحدث خلال السنوات الأربع المقبلة فقط.

وقال: "من نواحٍ كثيرة، فإن سباق الذكاء الاصطناعي هو سباق على الإلكترونات".

وأضاف أن الدول التي ستتمكن من توفير طاقة موثوقة، وقابلة للتوسع، وبأسعار ميسورة، ستضمن لنفسها ميزة تنافسية كبرى ومكانة استراتيجية مهمة في المستقبل.

وركّز الجابر في هذا السياق على الدور المحوري لمصادر الطاقة التقليدية المستقرة، مؤكداً مواصلة الإمارات التركيز على "طاقة الحمل الأساسي الموثوقة"، ورؤيتها للغاز الطبيعي كركيزة أساسية لنظام الطاقة المستقبلي بالتزامن مع الجهود الدولية لسد فجوة الطاقة المتزايدة.

وأوضح أن "أدنوك" تستخدم الذكاء الاصطناعي كميزة تنافسية عبر عملياتها، وتنتقل حالياً إلى مرحلة "الذكاء المادي" لتشغيل الأنظمة على أرض الواقع.

وعلى الصعيد التشغيلي، كشف الدكتور سلطان الجابر عن مقاربة نوعية تتبناها مجموعة "أدنوك"، معتبراً أن التكنولوجيا بالنسبة للشركة ليست مجرد بند للنفقات أو "مركز تكلفة"، بل هي ميزة تنافسية استراتيجية مدمجة في صلب العمليات التشغيلية، بدءاً من رأس البئر وصولاً إلى قاعات التداول.

وأشار إلى أن الشركة نجحت بالفعل في نشر آلاف التطبيقات المعتمدة على "الذكاء الاصطناعي الوكيلي" (Agentic AI) والتقنيات الروبوتية، وأنها تمضي قدماً نحو مرحلة جديدة كلياً تتمثل في دمج واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحية.

كما استعرض الجابر ملامح الحقبة المقبلة من التحول التكنولوجي لـ "أدنوك"، موضحاً أن الشركة تنتقل حالياً من مرحلة "الذكاء الاصطناعي الرقمي" إلى مرحلة "الذكاء المادي"، والتي تعني تشغيل وتقييم خوارزميات الذكاء الاصطناعي داخل البيئة المادية والواقعية للعمليات.

وبيّن الفرق بين المرحلتين؛ فبينما ركّزت المرحلة الأولى على إنتاج المحتوى، وتحليل البيانات، وأتمتة سير العمل المكتبي، تتجه المرحلة التالية نحو قيادة الأنظمة المادية مباشرة عبر الروبوتات، وإجراء عمليات التفتيش الذاتي الذكية، وتحسين الأداء التشغيلي للمنشآت في الوقت الفعلي.

ولخص الجابر هذه الاستراتيجية الطموحة بعبارة دقيقة قائلاً: "بعبارة بسيطة، يساعدنا الذكاء الاصطناعي على إنتاج المزيد من الطاقة، بذكاء أكبر، وكفاءة أعلى، وبتحقيق قيمة أكبر من كل جزيء ننتجه".

استعادة الإنتاج والاستثمارات

أكد الجابر أن تقييم الأضرار لا يزال جارياً، وأن استعادة الطاقة التشغيلية قد تستغرق من أسابيع إلى أشهر حسب الأضرار.

وقال "إنه من خلال الذكاء الاصطناعي وخطة المرونة القوية، تمكنا من الحفاظ على استمرار عملياتنا رغم القيود الكبيرة ... والمدة اللازمة لاستعادة الطاقة التشغيلية الكاملة تختلف بطبيعة الحال من حالة إلى أخرى؛ ففي بعض الحالات قد تستغرق عدة أسابيع، وفي حالات أخرى قد تستغرق عدة أشهر."

كما شدد على أن استثمار 150 مليار دولار في "أدنوك" يعكس رهاناً على الطلب المستقبلي للطاقة منخفضة الانبعاثات، مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بمزايا تنافسية تشمل انخفاض التكلفة والانبعاثات والتكامل الصناعي.

الإمارات نموذج للتقدم والثقة

واختتم الجابر بالتأكيد أن المرونة ليست صدفة، بل نتيجة الاستثمار في الدفاع والتنويع والشراكات، مشدداً على أن الإمارات "نجحت في الاختبار" وأثبتت قدرتها على التكيف والاستمرار.

وقال: "الإمارات نموذج صمد، والعالم أصبح يعرف بشكل أفضل من نحن... الإمارات تبني، وتتقدم، وسيستمر العالم في الثقة بها".

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات سلطان الجابر: