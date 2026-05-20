ومع ذلك، يرجح أن تتراجع هذه الإيرادات بنحو 17 بالمئة عن مستواها في أبريل بسبب مدفوعات دورية لضريبة تستند إلى الأرباح.

كما ستتكبد ميزانية روسيا خسائر بسبب زيادة الدعم المقدم للمصافي سواء عبر ضريبة عكسية لضريبة انتقائية على الإنتاج أو مدفوعات تتعلق بتعويضات عن خفض الإنتاج.

وروسيا هي ثالث أكبر منتج ومصدر للنفط عالميا بعد الولايات المتحدة والسعودية وهي أيضا أحد أبرز المستفيدين من تبعات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت نهاية فبراير.

وتبقى عائدات النفط والغاز المصدر الرئيسي لخزانة الكرملين الذي تعرضت موارده المالية لضغوط بسبب الإنفاق الضخم على الدفاع والأمن منذ بدء الحملة العسكرية على أوكرانيا في فبراير 2022.

ووفقا لحسابات رويترز، تراجعت عائدات النفط والغاز في ميزانية روسيا الاتحادية بنحو الثلث على أساس سنوي إلى ثلاثة تريليونات روبل خلال الفترة من يناير إلى مايو.

وتتوقع روسيا أن تبلغ عائدات النفط والغاز في ميزانية 2026 نحو 8.92 تريليون روبل. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إيرادات الميزانية هذا العام 40.283 تريليون روبل.

في العام الماضي، انخفضت عائدات النفط والغاز في الميزانية الاتحادية 24 بالمئة إلى 8.48 تريليون روبل، وهو أدنى مستوى منذ 2020.