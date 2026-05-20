وحصلت الشركة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها، وتقديم باقة من خدمات صناديق الاستثمار المؤسسية في أو من مركز دبي المالي العالمي، وتشمل هذه الخدمات:

إدارة صندوق استثمار جماعي

تقديم الاستشارات بشأن المنتجات المالية

ترتيب خدمات الحفظ والضمانة، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وإدارة الأصول.

كما حصلت الشركة على اعتماد لترخيصها باستخدام منصة إدارة الصناديق.

وسيُسهم الحصول على هذا الترخيص في تمكين المتخصصين ذوي الخبرة في مجال الاستثمار الذين يحتاجون إلى بنية تحتية مؤسسية وتنظيمية وتشغيلية ومادية متكاملة لإدارة الصناديق الاستثمارية، حيث سيتولى فريق شركة "Gordian" إدارة الجوانب التشغيلية والإدارية لكل صندوق ضمن المنصّة، مما يتيح للعملاء التركيز على الاستثمار.

وفي حين تحظى "Gordian" بحضور واسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تأتي هذه الخطوة لتعزز من قدراتها على نطاق عالمي بما يُتيح لها خدمة قاعدة عملائها الدولية.

وتعد "Gordian" أول وأكبر منصّة لصناديق الاستثمار المؤسسية العابرة للحدود ومزود لحلول الصناديق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خلال مكاتب لها في سنغافورة، وطوكيو، وهونج كونج، وشنغهاي، وملبورن، والآن دبي.

واستحوذت مجموعة "IQ-EQ" على الشركة في يوليو 2025، ما أتاح للمجموعة تقديم خدمات منظمة لدخول السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى منصّات صناديقها المنظمة الحالية في فرنسا، ولوكسمبورغ، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، فضلاً عن تعزيز قدراتها في هيكلة الصناديق وتشغيلها.

ويعد توسيع نطاق العمليات في الشرق الأوسط جزءاً أساسياً من خطط النمو الإستراتيجية لكل من "IQ-EQ" و"Gordian"، كما أن الحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية يعزز مكانة "IQ-EQ" كأعمق وأوسع مزود للعروض المنظمة لدخول السوق في القطاع، عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومنذ عام 2005، أطلقت شركة "Gordian" أكثر من 115 صندوقاً استثمارياً عبر إستراتيجيات خاصة وعامة، وتدير حالياً أصولاً بقيمة 21 مليار دولار.

وتضم قائمة عملائها مديري الأصول المؤسسية العالمية، ومنصات الإستراتيجيات المتعددة، والمكاتب العائلية، وصناديق التحوط، وشركات في مجال الأسهم الخاصة، والعقارات، ورأس المال الجريء، والبنية التحتية، والتحوط، وإستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.

وقال مارك فومارد، مؤسس شركة "Gordian" والمدير العام الحالي ورئيس منصّة وحلول الصناديق في آسيا والشرق الأوسط لدى مجموعة "IQ-EQ"، إن الشركة تستطيع توفير مسار لدخول السوق وبنية تحتية عالية التنظيم للشركاء العامين ومديري الصناديق المؤسسية الذين يسعون إلى تأسيس وجود منظم في مركز دبي المالي العالمي.

من جانبه، قال ريتشارد سورنسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة "IQ-EQ"، إن حصول "Gordian"على هذا الترخيص يمثل إنجازاً مهماً لمجموعة "IQ-EQ" في منطقة الشرق الأوسط، فهو لا يسهم فقط في تعزيز مكانة "Gordian"وخبرتها الواسعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بل يدعم أيضاً خدمات إدارة الصناديق الراسخة التي تقدمها "IQ-EQ" في دولة الإمارات، ودعمها المتواصل لعملائها في جميع أنحاء المنطقة.

من جهته قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن انضمام شركة “Gordian Capital” إلى مركز دبي المالي العالمي من شأنه إثراء منظومة صناديق الاستثمار وإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي، وبما يدعم الاحتياجات المتزايدة لمديري الصناديق المؤسسية ومالكي الأصول والمتخصصين في الاستثمار العاملين في الشرق الأوسط، فيما يسهم وجود “Gordian” في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد لإدارة الأصول في المنطقة، ومركز عالمي رئيسي لمنصات صناديق الاستثمار المؤسسية.