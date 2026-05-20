وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3 بالمئة وسعر الفائدة على القروض أجل خمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.5 بالمئة ، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

يذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2024 ثم خفضها بمقدار 10 نقاط أساس في مايو 2025.

ويحدد البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 20 بنكًا معينًا. ويستخدم البنك المركزي آلية سعر الفائدة الأولية كبديل لسعر الفائدة الرئيسية التقليدي منذ أغسطس 2019.

وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، حيث يؤدي استمرار الحرب بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى إلى ضغوط على سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.

ويشير ضعف مبيعات التجزئة وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين إلى ضرورة اتخاذ تدابير تحفيزية إضافية لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام الحالي.

وتستهدف بكين نموا اقتصاديا يتراوح بين 4.5 بالمئة و5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.4 بالمئة خلال العام الحالي وبنسبة 4 بالمئة في العام المقبل.