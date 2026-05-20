وبحسب بيانات الشركة، استثمرت إنفيديا نحو 47 مليار دولار حتى نهاية يناير، قبل أن تخصص 43 مليار دولار إضافية خلال الأشهر الأربعة التالية، موزعة على أكثر من 145 شركة تشمل مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية وشركات البنية التحتية الرقمية.

انتشار واسع في منظومة الذكاء الاصطناعي

تمتد استثمارات إنفيديا عبر مختلف حلقات صناعة الذكاء الاصطناعي، من تطوير البرمجيات إلى مراكز البيانات، ما جعلها لاعبًا رئيسيًا في تمويل هذا القطاع سريع النمو.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصرفي في وادي السيليكون قوله: "إنفيديا تمول الجميع".

وتُعد الشركة اليوم من أكثر شركات التكنولوجيا جرأة في إبرام الصفقات، مستفيدة من سيولتها الضخمة، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائجها المالية كمؤشر رئيسي على حجم الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي.

ويرى مستثمرون أن هذه الاستراتيجية تُسرّع نمو اقتصاد الذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت نفسه تزيد ارتباط الشركات بتكنولوجيا إنفيديا.

شراكات تمزج الاستثمار بالتقنية

لا تقتصر استراتيجية إنفيديا على ضخ الأموال فقط، بل تربط استثماراتها غالبًا بشراكات تقنية. فعلى سبيل المثال، استثمرت في شركة SiFive بعد اتفاق لجعل تصميماتها متوافقة مع تقنية الربط الخاصة بإنفيديا (NVLink)، بهدف ضمان تكامل الحلول بين الطرفين.

كما استثمرت نحو 2 مليار دولار في شركة Marvell، بالتوازي مع تعاون تقني يهدف إلى جعل رقائقها المستقبلية متوافقة مع أنظمة إنفيديا.

منافسة متصاعدة ومخاطر محتملة

تُظهر تحركات إنفيديا أيضًا رغبتها في منافسة موجة جديدة من شركات الحوسبة السحابية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، مثل CoreWeave، التي يقول محللون إنها ربما لم تكن لتوجد دون دعم إنفيديا.

لكن هذه الاستراتيجية تضع الشركة في موقع معقد، إذ تصبح في الوقت نفسه موردًا وعميلًا ومستثمرًا في شركات داخل نفس المنظومة، ما يثير مخاوف قانونية وتنظيمية متزايدة، بحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز.

وبحسب الصحيفة، فقد بدأت جهات رقابية في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا مراجعة صفقات إنفيديا وشراكاتها، في ظل القلق من تنامي نفوذها في القطاع.

إنفاق ضخم للسيطرة على سلسلة التوريد

إضافة إلى استثماراتها في الشركات، خصصت إنفيديا نحو 95 مليار دولار لضمان توفر المكونات والقدرات التصنيعية، في ظل الطلب الهائل على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وشملت هذه الاستثمارات شركات في مجال الألياف الضوئية والتقنيات المتقدمة، ما يعزز نفوذ إنفيديا داخل سلسلة التوريد العالمية.

رؤية استراتيجية طويلة المدى

يركز الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، على دعم شركات الذكاء الاصطناعي كأولوية قصوى، مع اتباع نهج يقوم على "القيام بالحد الأدنى المطلوب لتحقيق أكبر تأثير".

ويرى مستثمرون أن العمل ضمن منظومة إنفيديا أصبح عاملًا مهمًا لجذب التمويل، حيث يسهل على الشركات الناشئة الحصول على استثمارات إذا كانت تعتمد على تقنياتها.

وبهذا تتحول إنفيديا من مجرد شركة رقائق إلى قوة مالية وتقنية تقود صناعة الذكاء الاصطناعي، عبر مزيج من الاستثمارات الضخمة والشراكات الاستراتيجية.

وبينما تساهم هذه التحركات في تسريع الابتكار، فإنها تضع الشركة تحت مجهر الجهات التنظيمية، وسط تساؤلات حول مدى تأثير هذا النفوذ المتزايد على المنافسة في السوق العالمية.