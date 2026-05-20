وقد أمضى أكبر اقتصادين في العالم معظم عام 2025 في حرب تجارية متصاعدة، إلى أن توصل الزعيمان إلى هدنة لمدة عام خلال لقائهما في كوريا الجنوبية في أكتوبر.

وافاد بيان نشرته الوزارة الصينية على موقعها بأن "الجانبين اتفقا من حيث المبدأ" تحت رعاية مجلس تجاري أُنشئ حديثا "على مناقشة إطار عمل لخفض رسوم جمركية متبادلة على منتجات ذات حجم مماثل"، بقيمة "30 مليار دولار أو أكثر لكل جانب".

وتأمل الصين أن "يفي الجانب الأميركي بالتزاماته" التي قطعها خلال جولة المفاوضات الأخيرة، داعيةً إلى تمديد اتفاقيات الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها العام الماضي.

كما أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستعيد تسجيل بعض مصدري لحوم الأبقار الأميركية، بعد توقف تسجيلهم العام الماضي خلال ذروة التوترات مع واشنطن.

وفي تأكيدٍ لنتيجة أخرى من نتائج قمة شي-ترامب، ذكرت الوزارة أن الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينغ الأميركية العملاقة لصناعة الطيران، دون تحديد الطراز أو الطرازات.

وكانت وسائل الإعلام الأميركية قد أفادت لعدة أشهر بأن بكين على وشك تقديم طلبية كبيرة من بوينغ تشمل 500 طائرة من طراز 737 ماكس ذات الممر الواحد، ونحو 100 طائرة من طراز 787 دريملاينر و777 الأكبر حجماً.

أما فيما يتعلق بتوريد المعادن الأرضية النادرة - وهو قطاع حيوي تهيمن عليه الصين، والذي كان هدفاً لقيود تصدير صارمة فُرضت العام الماضي - فقد جاء البيان مقتضباً.

وقال البيان: "سيعمل الجانبان معاً لدراسة ومعالجة مخاوف كل منهما المشروعة والقانونية".