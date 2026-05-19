وجرت مراسم التوقيع بحضور خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وفاضل عبد الباقي العلي، رئيس مجلس إدارة ماجد الفطيم القابضة، حيث وقّع الاتفاقية في المقر الرئيسي لدبي الجنوب كل من نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة.

ويمتد المشروع الجديد على مساحة 22 مليون قدم مربعة، ويضم مجموعة من الوحدات السكنية والتجارية ومرافق الحياة العصرية، بما يلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد في دبي الجنوب والمناطق المحيطة بها.

كما يتضمن المشروع مركزاً تجارياً رئيسياً يُتوقع أن يشكل وجهة بارزة للتسوّق والترفيه وأنماط الحياة لسكان المنطقة وزوارها.

ويتميّز المشروع بموقع إستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح الأكبر عالمياً عند اكتماله، مع اتصال مباشر وسلس بشبكة الطرق الرئيسية ومحاور النقل الحيوية، إلى جانب قربه من أبرز المراكز الاقتصادية واللوجستية في دبي.

وبهذه المناسبة، قال نبيل الكندي: "تواصل دبي تأكيد متانة اقتصادها وقوة مسارها التنموي من خلال مشاريع إستراتيجية تعزز مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال وجودة الحياة. وتمثل هذه الشراكة مع ماجد الفطيم محطة مهمة في مسيرة النمو المستمر لدبي الجنوب، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية قيادتنا الرشيدة لتطوير مجتمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل، تدعم التوسع الاقتصادي والعمراني المستدام."

من جانبه، قال أحمد جلال إسماعيل: "تعكس هذه الاتفاقية ثقة ماجد الفطيم طويلة الأمد في مسيرة نمو دبي، والتزامنا بتطوير وجهات متكاملة تُسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة. وتبرز منطقة دبي الجنوب اليوم باعتبارها ضمن أهم المناطق تطوراً في دبي، ونحن فخورون بتطوير مجتمع متعدد الاستخدامات في هذا الموقع الحيوي والاستراتيجي. وتواصل دبي ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في المرونة والطموح، فيما تمثل شراكتنا مع دبي الجنوب استثماراً استراتيجياً في مستقبل الإمارة، من خلال المساهمة في تطوير مركزها الاقتصادي القادم عبر وجهة متكاملة تجمع بين التجزئة والترفيه والضيافة والسكن ضمن واحدة من أسرع المناطق الحضرية نمواً في دبي."

ويمثل هذا المشروع محطة مهمة في مسيرة النمو المتواصل لدبي الجنوب، ويعزز مكانتها كإحدى الوجهات الحضرية الأكثر إستراتيجية في دبي، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، واتصال متقدم، ورؤية طويلة الأمد. كما يُتوقع أن يسهم المشروع بشكل ملموس في دعم قطاعات التجزئة والسياحة والإسكان والأعمال في دبي، بما ينسجم مع الأجندة الاقتصادية الأوسع للإمارة ورؤيتها للتنمية المستدامة.