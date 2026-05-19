واحتفاءً بهذه الخطوة الاستراتيجية، زار أعضاء من فريق القيادة العالمية العليا في بلومبرغ مقر مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية للمشاركة في مراسم قرع جرس افتتاح التداول، تأكيداً على المكانة المتقدمة لأبوظبي كمركز مالي عالمي، وتعزيزاً للتعاون بين إحدى أبرز منصات المعلومات المالية العالمية وأحد أسرع أسواق المال نمواً على مستوى العالم.

وفي ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين العالميين بسوق رأس المال في أبوظبي، أعلنت بلومبرغ رسمياً عن اتاحة بيانات منتجات المشتقات التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية على منصة بلومبرغ تيرمينال، والتي تشمل 11 عقداً، من بينها العقود المستقبلية لمؤشر فاداكس 15 (FADX15) والعقود المستقبلية للأسهم الفردية.

ويقيس مؤشر فاداكس 15 أداء مجموعة من أكبر الشركات المدرجة حجماً وأكثرها سيولةً في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويمنح هذا التكامل عبر منصة بلومبرغ تيرمينال، والتي يعتمد عليها أكثر من 350 ألف متخصص مالي حول العالم، صناديق التحوط ومديري الأصول والبنوك العالمية والمكاتب العائلية والمستثمرين والوسطاء إمكانية الوصول الفوري إلى بيانات شاملة ومباشرة حول سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بما يساهم في تعزيز انفتاح السوق على المستثمرين العالميين، ويوفر نافذة متقدمة لمتابعة أداء أبرز الشركات الإماراتية المدرجة.

وقال جوش شتاينر، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين في شركة بلومبرغ: "نفخر بدعم سوق أبوظبي للأوراق المالية في توسيع الوصول إلى سوق المشتقات عبر منصة بلومبرغ، إذ يتيح هذا التكامل للمستثمرين المؤسساتيين الوصول إلى بيانات ورؤى متقدمة تساعدهم على استكشاف الفرص ضمن واحدة من أسرع منظومات المشتقات نمواً في المنطقة. كما يجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بتعزيز الشفافية، ودعم التطور المتسارع لأسواق رأس المال في أبوظبي."

ومن جانبه، صرح عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تمثل إضافة منتجات المشتقات التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية على منصة بلومبرغ تيرمينال خطوة استراتيجية جديدة تعكس المكانة البارزة لإمارة أبوظبي كسوق رأس مال عالمي يتمتع بارتباط مؤسسي واسع وسهولة وصول متقدمة للمستثمرين الدوليين. ويشكل هذا الحدث امتداداً للتعاون الاستراتيجي بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبلومبرغ، في وقت نواصل فيه العمل معاً على تطوير مبادرات نوعية إضافية تدعم نمو السوق وتوسّع حضوره الدولي. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تعزيز عمق السوق في أبوظبي، وتوسيع منظومة مزودي السيولة وصناع السوق، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين العالميين للوصول إلى الفرص الاستثمارية النوعية التي توفرها الإمارة، بما يعكس قوة اقتصاد أبوظبي وجاذبيته على الساحة الدولية."

وضم وفد بلومبرغ كلاً من جوش شتاينر، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين في شركة بلومبرغ، وكيفن شيكي، الرئيس العالمي للعلاقات الخارجية، وكارين سالتسر، الرئيس التنفيذي لـ"بلومبرغ ميديا"، وراجيف ميرواني، رئيس أعمال بلومبرغ في منطقة الشرق الأوسط. فيما مثّل مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى جانب عدد من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية في المجموعة.