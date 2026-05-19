وتعد وحدات معالجة تينسر (والمعروفة باسم TPUs) رقائق متعددة الأغراض تُستخدم من أجل الذكاء الاصطناعي طورتها غوغل، وتم تحسينها من أجل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة واستنتاجها.

وستمنح الشركة العملاء خيارا آخر بالولوج لوحدات معالجة تينسر السحابية بالاضافة إلى استخدامها من خلال غوغل كلاود.

وبحسب بيان صدر الاثنين، سيعتمد المشروع في مرحلته الأولى على استثمار بقيمة 5 مليارات دولار من بلاكستون، التي ستحصل على الحصة الأكبر في الشركة الجديدة. ومع استخدام التمويل الإضافي (الاقتراض)، قد تصل القيمة الإجمالية للاستثمار إلى نحو 25 مليار دولار.

تتوقع شركة بلاكستون تشغيل أول 500 ميجاوات في عام 2027، وتعتزم التوسع بصورة كبيرة مع مرور الوقت.

وعينت بلاكستون بنجامين ترينور سلوس، المسؤول التنفيذي في غوغل، رئيسا تنفيذيا للشركة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل زيادة كبيرة في الإنفاق على البنية التحتية الرقمية، التي تُعد الأساس الذي تقوم عليه تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي. وتسعى غوغل إلى توسيع قدراتها من هذه الرقائق ومراكز البيانات لمواكبة الطلب المتزايد من داخل الشركة ومن عملائها الخارجيين.

وسينافس المشروع الجديد ما يُعرف بـ"شركات الحوسبة السحابية الحديثة" (Neoclouds)، مثل CoreWeave وNebius، وهي شركات توفر قوة حاسوبية لشركات الذكاء الاصطناعي، وغالبًا ما تعتمد على رقائق من شركة إنفيديا الرائدة في هذا المجال.

وفي سياق متصل، كانت بلاكستون قد طرحت هذا الشهر شركة تابعة لها في البورصة متخصصة في الاستثمار بمراكز البيانات، بهدف الاستفادة من الطفرة الكبيرة في الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.

وتدير بلاكستون أصولًا تزيد قيمتها على 1.3 تريليون دولار، وتُعد من أكبر المستثمرين عالميًا في مراكز البيانات، إذ استحوذت سابقًا على شركة QTS عام 2021، وعلى شركة AirTrunk الأسترالية في 2024.

في المقابل، تعد غوغل من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد إيرادات خدمات الحوسبة السحابية لديها نموًا سريعًا، كما تحظى خدماتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بإقبال متزايد من المستخدمين.

يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال كانت قد كشفت في وقت سابق عن هذه الشراكة.