وقالت ويليس أن الحكومة ستطبق أيضا تخفيضات في ميزانيات معظم الهيئات العامة لثلاث سنوات متتالية، كما ستقلل عدد الإدارات بشكل كبير، وستطالب بتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء القطاع العام.

وأضافت ويليس، خلال خطاب أمام مجتمع الأعمال في أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، أن هذه التخفيضات ستوفر 2.4 مليار دولار نيوزيلندي (1.4 مليار دولار أميركي) خلال تلك الفترة.

وأوضحت ويليس أن العديد من موظفي القطاع العام يعيشون ويعملون في العاصمة ويلينغتون، وأنه سيتم خفض أعدادهم إلى 55 ألف موظف، أي بانخفاض قدره 8700 موظف، مقارنة بأعدادهم في ديسمبر 2025.

وأضافت ويليس أن ذلك سوف يخفض عدد موظفي الخدمة المدنية ليصل إلى 1 بالمئة من سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة، بعد أن كان 1.2 بالمئة.

وقالت ويليس إن "هذا الوضع غير مستدام، ومكلف للغاية، ولا يتماشى مع التوجهات الدولية".

وأوضحت ويليس أن الجيش والمعلمين والأطباء سيكونون من بين الفئات المستثناة من تخفيضات الوظائف.

وأضافت ويليس أن هذه الإجراءات سوف تؤدي إلى خفض عدد الوزارات والهيئات الحكومية من 39 حاليا إلى عدد لم يحدد بعد.