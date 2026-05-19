وتُمهّد الاتفاقية الطريق أمام الجانبين للتعاون في إنشاء بوابة تصدير دولية بديلة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون مركزاً رئيسياً ضمن إستراتيجية "بروج بي إل سي" طويلة الأمد للتصدير. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان استمرارية عمليات التصدير وتعزيز المرونة عبر شبكة بروج اللوجستية.

وسيركّز التعاون على الاستفادة من منظومة الربط البحري القوية التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي، إلى جانب الوصول إلى خدماتها المينائية المتكاملة في مرافئ الفجيرة، المنشأة التابعة للمجموعة والمطلة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، مع دراسة تطوير بنية تحتية متخصصة للبولي أوليفين على الساحل الشرقي للدولة.

كما سيعمل الجانبان على تقييم سبل الحد من الاعتماد على الممرات البحرية المزدحمة والمحدودة، وتعزيز مرونة جدولة حركة السفن ومساراتها من خلال التعاون مع خطوط الشحن لتفعيل مسارات شحن جديدة عبر مرافئ الفجيرة. وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى دعم تدفقات تصدير مستقرة وموثوقة عبر شبكة متنوعة من الموانئ والمنشآت اللوجستية.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة، إن المجموعة تتطلع إلى استطلاع فرص التعاون مع بروج بما يتيح الاستفادة من القدرات المتكاملة التي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، بهدف دعم الصادرات الصناعية الحيوية، وتعزيز الربط التجاري الإقليمي والعالمي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

من جانبه، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي"، إن هذه الشراكة الإستراتيجية تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات اللوجستية لشركة بروج ودعم مسيرة نموها المستمر، لافتا إلى أنه سيتم العمل من خلال التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، على بناء شبكة أكثر مرونة وتنوعاً تعزز الموثوقية، وتضمن استمرارية الإمدادات، وترسخ مكانةا لشركة كمورّد عالمي موثوق، بما يدعم الإستراتيجية الصناعية للدولة.

وتعد بروج أكبر مصدّر عبر مجموعة موانئ أبوظبي، ويستند هذا التعاون إلى شراكة طويلة الأمد بين الجانبين منذ عام 2001.

وتعكس الاتفاقية الطموح المشترك لكل من مجموعة موانئ أبوظبي و "بروج بي إل سي" لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا تنافسيا للخدمات اللوجستية والصناعية.