وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع إلى أقل من 110 دولارات للبرميل، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 2.6 بالمئة، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأميركي تسليم يوليو بأقل من 103 دولارات للبرميل.

يذكر أن أسعار النفط تشهد ارتفاعات قوية وسط انسداد أفق المفاوضات بين واشنطن وطهران.. ومخاوف من انقطاع مطول لإمدادات الخليج في حال استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز والذي تمارسه إيران بطريقة سافرة ومخالفة للقوانين الدولية التي تضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية.

وقد هدد ترامب مرارا وتكرارا باستئناف العمل العسكري ضد إيران دون تنفيذ تهديداته منذ وقف إطلاق النار بين الجانبين في الأسبوع الأول من أبريل الماضي، ولم تؤكد طهران على الفور استئناف المحادثات.

وقال مارك ماليك مدير الاستثمار في شركة موريل سيبرت أند كو للاستشارات وإدارة الأصول "إن إلغاء الرئيس للهجوم المقرر غدا يعد خطوة إيجابية. ويظهر تغيير الخطط مدى تقلب الوضع في المفاوضات".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تستعد لشن هجوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول لكنه لم يحدد موعدا نهائيا للوصول إلى الاتفاق.

وأضاف في فعالية بالبيت الأبيض مساء الاثنين، بعد ساعات من نشر منشوره بشأن إلغاء هجوم الثلاثاء "لقد أجلت الأمر لفترة قصيرة، وآمل أن يكون ذلك إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات كبيرة للغاية مع إيران، وسنرى ما ستؤول إليه".

وبحلول الساعة الواحدة و6 دقائق ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برنت بنسبة 2.1 بالمئة إلى 109.8 دولارا للبرميل تسليم يوليو، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7 بالمئة إلى 102.68 دولارا للبرميل تسليم يوليو المقبل. كما تراجعت عقود تسليم يونيو بنسبة 1.5 بالمئة إلى 106.99 دولارا للبرميل.