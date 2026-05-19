وقال ممثلو المصفون للمحكمة إنهم يطلبون هذا المبلغ الضخم من شركة بي.دبليو.سي إنترناشونال وبي.دبليو.سي هونغ كونغ وفرع بي.دبليو.سي في بر الصين الرئيسي. ولم يصدر قرار من المحكمة بشأن المطالبة حتى الآن.

يذكر أن إيفرغراند، التي كانت ذات يوم من أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، تعثرت عن سداد ديونها لأول مرة عام 2021، وأصبحت الشركة الأكثر مديونية في العالم بديون تجاوزت 300 مليار دولار.

وأدى انهيار إيفرغراند لى أزمة سيولة حادة في قطاع العقارات الصيني، الذي شهد تراجعا في المبيعات والأسعار، ولم يتعافَ تماما حتى الآن.

بعد أن أمر قاضٍ في هونغ كونغ بتصفية شركة إيفرغراند الصينية مطلع عام 2024، رفع المصفون المعينون من قبل المحكمة دعوى قضائية ضد شركة بي.دبليو.سي بتهمة "الإهمال" في عملها مع إيفرغراند، في محاولة لاسترداد كل ما يمكن للدائنين استرداده.

وفي الشهر الماضي، أعلنت سلطات هونغ كونغ إلزام برايس ووترهاوس كوبرز بدفع غرامات وتعويضات بقيمة 1.3 مليار دولار هونغ كونغ (166 مليون دولار أميركي) بسبب دورها في تدقيق البيانات المالية لشركة إيفرغراند قبل انهيارها، وذلك لوجود مخالفات في واجباتها المهنية.

وأقرت برايس ووترهاوس كوبرز الشهر الماضي بأن أعمال تدقيق حسابات إيفرغراند "لم ترق إلى مستوى توقعاتنا العالية وتوقعات أصحاب المصلحة"، مضيفة أنها اتخذت "إجراءات للمساءلة والتصحيح" خلال الأشهر الماضية.

وفي سبتمبر 2024 ، فرضت السلطات الصينية غرامة منفصلة بقيمة 441 مليون يوان (62 مليون دولار) على برايس ووترهاوس كوبرز بسبب تدقيقها لحسابات إيفرغراند، وقالت السلطات إن الشركة الصينية ضخمت إيراداتها بنحو 80 مليار دولار في نتائجها المالية لعامي 2019 و2020.