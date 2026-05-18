وقالت شركة التعدين العملاقة المدرجة في مؤشر "فوتسي 100" إنها ستبيع هذه العمليات إلى شركة التعدين "ديلمار" وهي كذلك شركة بريطانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية.

ويأتي ذلك في إطار جهود شركة "أنجلو أميركان" لتيسير عملياتها قبيل اندماجها بقيمة 50 مليار دولار مع شركة "تيك ريسورسيز" الكندية.

ومن المقرر أن تدفع شركة "ديلمار" مبلغ 2.3 مليار دولار كدفعة نقدية مقدمة عند إتمام الصفقة، إضافة إلى 1.58 مليار دولار أخرى تُدفع لاحقا كأقساط بناء على الأداء.

وتتوقف الصفقة على موافقة الجهات التنظيمية، ومن المتوقع إتمامها بحلول الربع الأول من عام 2027.

وقال دنكان وانبلاد، الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو أميركان إن "اتفاقنا مع شركة ديلمار للاستحواذ على أعمالنا في مجال الفحم المستخدم في صناعة الصلب في أستراليا هو دليل على الجودة العالية لهذه الأصول وكفاءة كوادرنا."