أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة (فورتشن) نشرت الاثنين بأن الولايات المتحدة ربما تضطر إلى الانتظار حتى انتهاء الحرب على إيران قبل إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
وقال "لا يمكنك النظر إلى الأرقام بشكل حقيقي حتى تنتهي الحرب".
وأضاف ترامب أن إيران "تتوق لتوقيع" اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، لكنه قال لفورتشن: "إنهم يبرمون اتفاقًا، ثم يرسلون لك وثيقة لا علاقة لها بالاتفاق الذي أبرمته".
وكان كيفن وارش، الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد أكد أنه لم يُقدّم أي وعود للرئيس بخفض أسعار الفائدة.