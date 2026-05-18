وأشارت شركة الطيران الأيرلندية إلى أن أسعار تذاكر الطيران تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة استجابة للصراع في الشرق الأوسط، مع توقعات بانخفاضها بنسبة متوسطة من خانة واحدة في الربع الأول من سنتها المالية حتى نهاية يونيو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية.

وخفضت الشركة توقعاتها أيضا لأسعار تذاكر الصيف، قائلة إنها تتوقع الآن أن يظل اتجاه التسعير "مستقرا بوجه عام" بين شهري يوليو وسبتمبر، بعد أن كانت تتوقع سابقا زيادة طفيفة من خانة واحدة خلال موسم الذروة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير"، مايكل أوليري: "لقد تراجعت الأسعار نسبيا خلال الأسابيع الأخيرة استجابة لحالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، والخوف من نقص الوقود، وخطر أن يؤدي التضخم إلى التأثير سلبا على إنفاق المستهلكين".

وذكرت الشركة أنه في حين قيامها بتأمين أسعار 80 بالمئة من احتياجاتها من وقود الطائرات، فإن تكلفة الـ 20 بالمئة المتبقية "ارتفعت بشكل حاد" بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وحذرت من أنه إذا بقيت الأسعار عند مستوياتها الحالية، فقد ترتفع تكاليفها بنسبة "متوسطة من خانة واحدة" في فترة 2026-2027.