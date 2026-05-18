وأظهرت البيانات الرسمية للجهاز أن إجمالي الأصول تحت الإدارة قفز ليصل إلى نحو 23 مليار ريال عُماني (نحو 59.7 مليار دولار أميركي)، تتوزع على أكثر من 52 دولة حول العالم. وتستحوذ الاستثمارات داخل سلطنة عُمان على النصيب الأكبر بنسبة 61 بالمئة، تماشياً مع استراتيجية الصندوق لتمكين الاقتصاد المحلي.

هيكل الأصول وحصاد التخارجات

وتتوزع محفظة أصول الجهاز بنسب استراتيجية مدروسة لضمان الاستدامة المادية، وجاءت على النحو التالي:

محفظة التنمية الوطنية: تستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 56 بالمئة.

محفظة الأجيال: تمثل 38 بالمئة من إجمالي الأصول لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

صندوق عُمان المستقبل: يستحوذ على نسبة 6 بالمئة من إجمالي المحفظة.

وعلى صعيد إدارة المحافظ وتحقيق السيولة، نجح الجهاز حتى نهاية عام 2025 في تنفيذ 24 عملية تخارج ناجحة، محققاً عوائد إجمالية تجاوزت 2.8 مليار ريال عُماني، حيث أكد الجهاز إعادة ضخ هذه العوائد بالكامل في قطاعات استثمارية جديدة وواعدة.