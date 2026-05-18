وقالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أمس الأحد إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش بمعدل سنوي 3.3 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، لكن الانخفاض جاء أقل حدة من التراجع البالغ أربعة بالمئة الذي توقعه استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد.

ونما الاقتصاد 2.9 بالمئة في 2025، وكان من المتوقع أن ينتعش في 2026 ليتجاوز خمسة بالمئة بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر الذي أنهى عمليات القتال الكبرى في حرب غزة التي استمرت نحو عامين.

لكن النمو تأثر سلبا بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، مما أدى لإطلاق صواريخ باليستية من إيران صوب إسرائيل على مدى أسابيع وهو ما تسبب في إغلاق مدارس وتضرر شركات وتراجع إنفاق المستهلكين.

وقال عوفر كلاين مدير قسم الاقتصاد والأبحاث في هاريل للتأمين والتمويل "الاقتصاد الإسرائيلي بدأ العام بزخم قوي وبنمو سريع في أول شهرين".

وأضاف "إلغاء معظم القيود في أبريل وتحسن النشاط الاقتصادي منذ ذلك الحين... يشيران إلى عودة سريعة نسبيا للنمو في الربع الحالي".

ورفع كلاين توقعاته لنسبة النمو هذا العام إلى 3.5 بالمئة من 3.2 بالمئة سابقا.

ويتوقع بنك إسرائيل في الوقت الراهن نمو الاقتصاد 3.8 بالمئة هذا العام، ويتوقف ذلك على مدى صمود وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في الحرب مع إيران.

وقال جوناثان كاتس كبير خبراء الاقتصاد في ليدر كابيتال ماركتس إنه يتوقع أن يبلغ النمو أربعة بالمئة.

وأضاف "يشكل هذا انكماشا متواضعا للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع الثاني من 2025، في المواجهة السابقة مع إيران في يونيو 2025، عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من عشرة بالمئة"، مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية تعافت في أبريل.

ولا تعمل الأسواق المالية في إسرائيل يوم الأحد. وزاد الشيكل أمام الدولار العام الماضي 20 بالمئة إلى 2.91 للدولار وهو أعلى مستوى منذ 33 عاما. ويجري تداول مؤشرات الأسهم في تل أبيب قرب أعلى مستويات على الإطلاق التي سجلتها في مطلع مايو.

وانخفض الإنفاق الاستهلاكي 4.7 بالمئة في الربع الأول وتراجعت الصادرات 3.7 بالمئة وهبط الإنفاق الحكومي 4.8 بالمئة. وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة 12.6 بالمئة.

وعلى أساس نصيب الفرد، انكمش اقتصاد إسرائيل 4.5 بالمئة.