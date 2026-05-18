وقالت الشركة في بيان صدر حديثا، إن الموظفين في سلسلة المقاهي لن يتأثروا بهذه الإجراءات.

وأضافت أن عمليات التسريح ستشمل موظفين يشغلون وظائف الدعم مثل التسويق والموارد البشرية وإدارة سلاسل الإمداد.

وذكرت الشركة أن الموظفين الدوليين لن يتأثروا بهذه الإجراءات في الوقت الحالي، لكنها أوضحت أنها أيضا بصدد مراجعة هيكلها الإداري خارج الولايات المتحدة.

وأشارت شركة ستاربكس إلى أنها أيضا بصدد إغلاق فروعها غير المستغلة بشكل كاف في مدن أتلانتا ودالاس وشيكاغو ومدن أخرى.

وأضافت شركة ستاربكس، التي تتخذ من سياتل مقرا لها، مؤخرا أنها بصدد افتتاح فرع للشركة في ناشفيل بولاية تينيسي، من المتوقع أن يوفر ما يصل إلى 2000 وظيفة خلال خمس سنوات.