وجاءت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء دون التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز التي أشارت إلى زيادة 5.9 بالمئة.

كما نما الناتج الصناعي للصين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.6 بالمئة سنويا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بيانات الناتج الصناعي في الصين تستخدم لقياس نشاط الشركات الكبرى التي لا يقل إجمالي حجم أعمالها السنوي عن 20 مليون يوان (2.9 مليون دولار).

وسجل ناتج قطاع التعدين نموا بنسبة 5.5 بالمئة خلال أول 4 شهور من العام الحالي، في حين زاد ناتج قطاع التصنيع بنسبة 5.8 بالمئة وارتفع ناتج قطاع المرافق الذي يشمل الكهرباء وخدمات التدفئة وإنتاج وإمدادات المياه بنسبة 4.5 بالمئة سنويا.

في سياق متصل، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على الاستهلاك، 0.2 بالمئة فقط في أبريل، وذلك بانخفاض كبير عن 1.7 بالمئة في مارس، وكانت أقل بكثير من التوقعات التي كانت لزيادة اثنين بالمئة وفقا لوكالة رويترز.