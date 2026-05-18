ولكن اليوم، ومع انقضاء العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تبدّل المشهد بشكل لافت، فمدينة فوشان الصينية، التي تُعرف بعاصمة صناعة الأثاث في الصين، باتت هي التي تكافح من أجل البقاء، وسط تحديات جسيمة تضغط على صناعة الأثاث الصينية.

فلسنوات طويلة، اعتمدت مصانع مدينة فوشان الصينية على تدفق مستمر للطلبات الضخمة، من متاجر التجزئة الأميركية الكبرى مثل Walmart وThe Home Depot، إلا أن هذا الواقع بدأ يتغير في الفترة الأخيرة، مع تراجع مشتريات الأميركيين من الأثاث الصيني، واتجاههم بشكل متزايد إلى الاستيراد من دول مثل فيتنام والمكسيك.

أسباب تراجع الطلب الأميركي

ويعود تراجع الإقبال الأميركي على الأثاث المصنوع في الصين، إلى الرسوم الجمركية التي بدأ الرئيس الأميركي دونالد بفرضها على الواردات الصينية منذ ولايته الأولى، وهي سياسة استمرت وتوسعت خلال ولايته الثانية لتشمل إضافة رسوم جمركية جديدة بقيمة 25 بالمئة على بعض أنواع الأثاث الصيني، ما تسبب برفع أسعار المنتجات الصينية وتراجع قدرتها التنافسية في السوق الأميركية.

كما تلقت صناعة الأثاث الصينية ضربة من الداخل، إذ أدى ركود سوق العقارات في الصين، الذي بدأ في عام 2021، إلى تراجع الطلب المحلي على الأثاث.

أما مؤخراً، فقد أثرت الحرب في إيران سلباً على الطلب القادم من الشرق الأوسط، الذي كان يُعد من أسرع الأسواق نمواً للأثاث الصيني، ما قد ينعكس مزيداً من التراجع في صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.

نمو يقترب من الصفر

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فقد تراجعت صادرات الصين من الأثاث والمنتجات المرتبطة به إلى الولايات المتحدة، بنسبة 18 في المئة خلال العام الماضي، فيما يواصل هذا التراجع زخمه خلال العام الحالي 2026.

وتُظهر الأرقام أن اقتصاد مدينة فوشان الصينية، المعروفة بعاصمة صناعة الأثاث، لم يحقق سوى نمو هامشي بلغ 0.2 في المئة خلال عام 2025، متأثراً بانكماش قطاع التصنيع، مقارنةً بمعدل النمو الإجمالي للاقتصاد الصيني الذي بلغ 5 في المئة، وفقاً لبيانات حكومية.

خطة الصمود

وأمام هذه الضغوط، يحاول مصنعو فوشان الارتقاء بمنتجاتهم عبر التركيز على الأثاث الفاخر والتصاميم المخصصة حسب الطلب. كما نقل بعض أصحاب المصانع جزءاً من إنتاجهم إلى دول في جنوب شرق آسيا لتجنب الرسوم الجمركية والحفاظ على العملاء الأميركيين، بينما سعى آخرون إلى تعويض تراجع المبيعات في الولايات المتحدة عبر استقطاب أسواق وعملاء جدد في مناطق أخرى.

وبحسب كين هو، وهو مُصدّر للأثاث في مدينه فوشان الصينية، فإن العام الماضي كان حافلاً بالتحديات بالنسبة لصناعة الأثاث الصينية، مشيراً إلى أن حجم وسرعة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شكّلا صدمة له وللعاملين في القطاع.

ويكشف كين هو أن مبيعاته في الولايات المتحدة، التي تمثل نحو نصف إيراداته، تراجعت بنحو 15 في المئة بين ليلة وضحاها، لافتاً إلى أنه بات يركز على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتسويق المنتجات مباشرة للعملاء، إضافة إلى تأمين مشاريع تصميم مخصصة بكميات أقل ولكن بهوامش ربح أعلى.

ويرى كين هو أن الصين ستظل مركزاً مهماً لصناعة الأثاث حتى مع تزايد حصة دول أخرى في السوق.

نقطة ضعف استراتيجية

ويقول المستشار في قطاع التجارة والتجزئة محمد الخطيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن صناعة الأثاث الصينية بُنيت خلال العقود الماضية على ركيزة أساسية تتمثل بالسوق الأميركية، فمنذ مطلع الألفية الجديدة تحولت الصين إلى "مصنع العالم" خصوصاً في قطاع الأثاث، بفضل مزيج من العمالة الرخيصة والبنية التحتية الصناعية الضخمة وسلاسل التوريد المتكاملة والقدرة على الإنتاج بكميات هائلة وبأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن جميع هذه العوامل ساهمت في جعل المتاجر الأميركية العملاقة مثل Walmart وTarget وCostco وWayfair تعتمد بنسبة تزيد عن 40 في المئة على قطع الأثاث منخفضة ومتوسطة الكلفة القادمة من الصين.

ويشرح الخطيب أن ما حدث في السنوات الأخيرة، هو أن العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين بدأت تتغير جذرياً نحو الأسوأ، وبالتالي فإن الاعتماد المفرط لصناعة الأثاث الصينية على السوق الأميركية، خلق ما يمكن وصفه بـ"نقطة الضعف الاستراتيجية"، فعندما ترتفع الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة كبيرة جداً على المنتجات الصينية، فإن النتيجة الطبيعية تكون ارتفاع الأسعار على المستورد الأميركي ما يدفعه بالتالي للبحث عن بدائل أقل كلفة، وهنا برزت دول مثل فيتنام والمكسيك والهند وماليزيا كبدائل للصين في مجال الأثاث.

هل تُستبدل الصين؟

ويكشف الخطيب أن صناعة الأثاث في فيتنام، حققت مكاسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مستفيدةً من انخفاض كلفة العمالة وقربها الجغرافي من الصين، ما أتاح للعديد من الشركات الصينية نقل جزء من إنتاجها إليها، حيث أنه ونتيجة لذلك، أصبحت فيتنام تستحوذ على حصة الأسد من صادرات الأثاث الخشبي الموجهة إلى السوق الأميركية، أما المكسيك فتُعد الوافد الجديد إلى سوق صناعة الأثاث مستفيدة من قربها الجغرافي من الولايات المتحدة، ما منحها أفضلية لوجستية مهمة عبر خفض تكاليف الشحن وتقليص زمن التسليم.

ويرى الخطيب أن السؤال الأهم حالياً، يبقى ما إذا كانت هذه الدول قادرة على أن تحلّ مكان الصين بالكامل، غير أن هذا السيناريو لا يبدو مرجحاً في المدى المنظور، إذ لا تزال الصين تمتلك منظومة صناعية متكاملة يصعب تكرارها بسرعة، موضحاً أن الأمر لا يتعلق بالمصانع فقط، بل أيضاً بشبكات الموردين والموانئ والخبرات الصناعية والقدرة على الإنتاج الضخم والسريع بكفاءة عالية، ولذلك يمكن القول إن ما يشهده العالم اليوم، ليس خروجاً كاملاً من الصين، بل إعادة توزيع للإنتاج العالمي، ما يعني أن بكين قد تخسر جزءاً من حصتها السوقية، لكنها ستبقى لاعباً أساسياً في صناعة الأثاث العالمية.

ما الحلول أمام عاصمة صناعة الأثاث؟

من جهته يقول طارق كرم وهو مستورد وتاجر أثاث، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الصين تدرك جيداً أن الأزمة التي تواجهها صناعة الأثاث في البلاد ليست أزمة عابرة، بل جزء من تحول أوسع يطال نموذجها الاقتصادي القائم على التصنيع والتصدير، ولذلك فإن بكين والشركات الصينية بدأت بالفعل العمل على عدة مسارات، لمحاولة إنقاذ القطاع وتقليل الخسائر، كاشفاً أن الصين حاولت في الآونة الأخيرة زيادة صادراتها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، مستفيدة من مشاريع البنية التحتية والعلاقات التجارية المتنامية، ولكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات واضحة حالياً، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب في إيران التي أثرت على الطلب ككل.

ويعتقد كرم، أن الصين قادرة على احتواء جزء مهم من أزمة صناعة الأثاث من خلال الرهان على تحفيز الاستهلاك في السوق المحلية، وزيادة الطلب الداخلي على المنتجات المنزلية، إضافة إلى دعم قطاع التجزئة وتشجيع الإنفاق الاستهلاكي، غير أن هذا الرهان يواجه تحدياً بنيوياً كبيراً يتمثل في ضرورة حلّ مشكلة الركود في سوق العقارات.

"فوشان القديمة" انتهت

ويرى كرم أن مرحلة "فوشان القديمة" التي كانت تغرق العالم بالأثاث الرخيص قد انتهت فعلياً، فالعودة إلى الوراء أصبحت شبه مستحيلة بالنسبة للمستورد الأميركي، الذي وجد ملاذه الآمن بعيداً عن صراعات بكين وواشنطن، لافتاً إلى أن المكسيك وفيتنام وبوصفهما من أبرز البدائل للصين، باتتا تتحركان تدريجياً نحو بناء قاعدة صناعية أوسع تتجاوز العمليات التقليدية، ما يعزز قدرتهما على ترسيخ موقعهما في صناعة الأثاث العالمية، ولكن هذا لا يعني أن الدور الصيني في صناعة الأثاث انتهى كلياً ولكنه تراجع وسيتراجع مع مرور الزمن.