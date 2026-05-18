وبلغ إجمالي إيرادات شركات "أدنوك للتوزيع"، و"أدنوك للحفر"، و"أدنوك للغاز"، و"أدنوك للإمداد والخدمات"، و"بروج"، و"فيرتيغلوب"، 43.4 مليار درهم (11.8 مليار دولار)، ووصلت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، كما حققت هذه الشركات الست صافي ربح بقيمة 7.9 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، مدعومةً بتنوع مصادر الإيرادات، والتنفيذ المنضبط، والتركيز الدقيق والمستمر على تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

ويُبرز هذا الأداء المتميز دور شركات "أدنوك" المُدرجة في دعم استقرار منظومة الطاقة، وضمان توفير إمدادات موثوقة من مواردها للأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة الحالية التي تشهد تقلبات وتغيرات متزايدة. وفي ظل الاضطراب الاستثنائي للملاحة في مضيق هرمز، قامت منظومة شركات "أدنوك" المُدرجة بدور حاسم في ضمان استمرارية الإمدادات عبر سلاسل القيمة في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة، حيث نجحت في إدارة التعامل مع هذا الاضطراب بشكل فعال من خلال التخطيط الاستباقي للاستجابة للطوارئ وتعزيز تكامل العمليات التشغيلية.

"أدنوك للتوزيع"

أعلنت "أدنوك للتوزيع" تحقيق أرباح قياسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.1 مليار درهم (307 ملايين دولار) في الربع الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 12 بالمئة على أساس سنوي، كما سجلت صافي ربح قدره 771 مليون درهم (210 ملايين دولار) بزيادة 21 بالمئة على أساس سنوي، مما يوضح استمرار النمو عبر مختلف مراحل ومجالات أعمالها، فيما بلغت إيرادات الربع 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار) .وجاء هذا الأداء المتميز بدعم من ارتفاع كميات الوقود المباعة، وتحسن الهوامش التجارية، واستمرار النمو في مجال مبيعات التجزئة غير الوقود، والتوسع في العمليات الدولية، حيث وصلت كميات الوقود المباعة إلى مستوى قياسي خلال هذا الربع عند 3.82 مليار لتر، بزيادة 2.4 بالمئة على أساس سنوي، بدعم من توسّع شبكة محطات الخدمة التابعة للشركة واستمرار الطلب القوي عبر الأسواق الرئيسة.

واعتمد مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع" أول توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 5.14 فلس للسهم، تماشياً مع سياسة توزيعات أرباح الشركة التي تنص على تقديم عوائد سنوية بقيمة 700 مليون دولار أو ما لا يقل عن 75 بالمئة من صافي الربح، أيهما أعلى.

واستمرت "أدنوك للتوزيع" في تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاعي التنقّل والتجزئة، بما في ذلك التوسع في مفهوم متاجر "The Hub" والتوسع في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.

"أدنوك للحفر"

سجّلت "أدنوك للحفر" إيرادات قياسية في الربع الأول من عام 2026 بقيمة 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وصافي أرباح قدره 1.3 مليار درهم (347 مليون دولار)، بزيادة 5 بالمئة و2 بالمئة على أساس سنوي على التوالي، وهو أقوى أداء في الربع الأول في تاريخ الشركة، حيث تحقق هذا الأداء بفضل صلابة نموذج أعمالها، المدعوم بتغطية قوية من العقود طويلة الأمد، وارتفاع معدلات تشغيل الأسطول، والإدارة المنضبطة للتكاليف.

وحافظت الشركة على استمرار عملياتها التشغيلية بكفاءة كاملة، وارتفاع مستويات أنشطة أعمالها، دون تسجيل أي تأثير كبير على العمليات خلال هذا الربع، مما عزّز دورها في دعم خطط التوسع في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والمساهمة في ضمان توفير إمدادات موثوقة من موارد الطاقة.

كما اعتمدت "أدنوك للحفر" توزيعات أرباح بقيمة 262.5 مليون دولار عن الربع الأول لعام 2026، مدعومةً بتوليد قوي للتدفقات النقدية الحرة، وتمكنت من إصدار توجيهاتها المالية للعام 2026 بأكمله بفضل صلابة وضعها المالي والتشغيلي، المدعوم بمعدلات التشغيل المرتفعة للأصول والرؤية الواضحة للإيرادات التي توفرها العقود طويلة الأمد.

"أدنوك للغاز"

حققت "أدنوك للغاز" في الربع الأول من عام 2026 صافي دخل مرناً بقيمة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) بانخفاض محدود نسبته 8 بالمئة فقط مقارنةً بالربع الأخير من عام 2025. وسجّلت ""أدنوك للغاز" إيرادات الربع الأول من عام 2026 بقيمة 18.4 مليار درهم (5.0 مليار دولار (وأرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار).

ونجحت الشركة في تلبية احتياجات عملائها في السوق المحلية مدعومةً بإدارة فعّالة لّلوجستيات والمخزون وسلاسل التوريد مما ساهم في الحد من تأثير الاضطرابات المستمرة في حركة التصدير.

كما حققت "أدنوك للغاز" تدفقات نقدية حرة بلغت 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار)، وأنهت الربع الأول من عام 2026 بميزانية تضمنت نقداً بقيمة 15.4 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، مما يؤكد قوة ميزانيتها العمومية وانضباط نهجها في تخصيص رأس المال.

واعتمد مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح بقيمة 3.5 مليار درهم (941 مليون دولار) للربع الأول من المقرر دفعها في يونيو 2026، وأكد توقعاته لتوزيعات العام بأكمله بما في ذلك سياسة زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5 بالمئة حتى عام 2030، وتم تأكيد التزام الشركة أيضاً بهدف زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40 بالمئة بحلول عام 2029، بما يجسد ثبات أهدافها للنمو طويل الأمد.

وحافظت "أدنوك للغاز" كذلك على نظرة إيجابية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، الذي يدعم الطلب المحلي، وهو ما تؤكده اتفاقية توريد المواد الخام التي تم توقيعها مع شركة "تعزيز" بقيمة 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى إعلان "أدنوك" خلال منصة "اصنع في الإمارات" استهدافها ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم (55 مليار دولار) لدعم التصنيع المحلي.

"أدنوك للإمداد والخدمات"

حققت "أدنوك للإمداد والخدمات" أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.4 مليار درهم (368 مليون دولار)، بزيادة قدرها 7 بالمئة على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 816 مليون درهم (222 مليون دولار)، ما يعكس أداءً قوياً من أعمال الشحن العالمية. كما بلغت إيرادات الربع 4.0 مليار درهم (1.1 مليار دولار).

وواصلت الإيرادات طويلة الأمد المتعاقَد عليها، والتي تمثل نحو 60 بالمئة من الإيرادات المجمعة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" والمشروع المشترك "إيه دبليو للملاحة"، دعم وضوح الرؤية المستقبلية للأرباح والتدفقات النقدية. كما ساهم في تعزيز مستوى الاستقرار، التوسّع العالمي للشركة وتركيزها الاستراتيجي على الخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة لقطاع الطاقة.

وساعد ارتفاع معدلات الشحن العالمية في الحد من تأثير اضطرابات حركة الملاحة البحرية، بالتزامن مع استمرار "أدنوك للإمداد والخدمات" في دعم سلاسل إمداد الطاقة العالمية، كما قامت الشركة برفع توجيهاتها المالية لعام 2026، استناداً إلى الأداء الفعلي القوي حتى شهر إبريل وتحسن التوقعات لأساسيات سوق الشحن.

"بروج"

أعلنت "بروج بي إل سي" تحقيق إيرادات بقيمة 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، وأرباحاً معدلة بلغت 1.3 مليار درهم (343 مليون دولار) قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي أرباح بلغ 573 مليون درهم (156 مليون دولار)، مما يؤكد مرونة أدائها رغم التحديات اللوجستية التي شهدها هذا الربع.

واستندت نتائج "بروج بي إل سي" في الربع الأول من عام 2026 إلى أداء تشغيلي قوي، حيث بلغ حجم الإنتاج 1.21 مليون طن، ووصلت المبيعات إلى 1.09 مليون طن، كما حافظت الشركة على معدلات تشغيل بلغت 98 بالمئة من الطاقة الإنتاجية الاستيعابية مؤكِّدةً مرونة عملياتها، وقامت بتوجيه 61 بالمئة من إنتاج شهر مارس بنجاح عبر قنوات لوجستية بديلة في ظل التطورات الإقليمية، مما ساهم في الحد من تأثير هذه التحديات على الإيرادات وضمان استمرارية توريد المنتجات للعملاء.

وحافظت "بروج بي إل سي" على التزامها بتقديم عوائد جذابة للمساهمين، مع توزيع أرباح نقدية بواقع 16.2 فلس للسهم. ومن المتوقع أن تسهم عملية تأسيس "بروج الدولية" في تعزيز استفادة "بروج بي إل سي" من الانتشار العالمي للشركة الجديدة، وحجم أعمالها وتقنياتها الرائدة.

"فيرتيغلوب"

أعلنت "فيرتيغلوب" تحقيق إيرادات بقيمة 3.4 مليار درهم (915 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 32 بالمئة على أساس سنوي، ووصل الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.3 مليار درهم (342 مليون دولار)، بزيادة 31 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع صافي الربح المعدّل العائد إلى المساهمين بما يقارب الضعف ليصل إلى 532 مليون درهم (145 مليون دولار)، بنمو قدره 98 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث جاء هذا الأداء المتميز بدعم من قوة الأسعار وتحقيق القيمة في أسواق النيتروجين، مدعومةَ باستمرار الشركة في تطبيق نهج منضبط في إدارة التكاليف والعمليات عبر محفظة أعمالها.

وحققت "فيرتيغلوب" معدلات تشغيل لليوريا بلغت 96 بالمئة عبر منصاتها خلال الربع الأول من عام 2026، كما سجلت عملياتها في مصر أداءً قياسياً، مع تجاوز معدلات التشغيل في الشركة المصرية للأسمدة (EFC) نسبة 105 بالمئة.

واعتباراً من 1 يناير 2026، تم تخفيض معدل الضريبة المطبق على شركة "فرتيل" في الإمارات إلى 15 بالمئة على الأرباح التي تقل عن 367 مليون درهم (100 مليون دولار)، وإلى 20 بالمئة على الأرباح التي تتجاوز 367 مليون درهم (100 مليون دولار)، مقارنةً بنسبة 25 بالمئة سابقاً، ويقرّب هذا القرار معدل الضريبة المُطّبق على "فيرتيغلوب" من معدلات السائدة في شركات القطاع في المنطقة والشركات الأخرى في الدولة مما يعزز قدرة الشركة على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.

وضمن جهود الشركة للاستمرار في تنفيذ "استراتيجية النمو 2030"، حققت المبادرات المنفذة حتى الآن ما يصل إلى 43 بالمئة من هدف النمو الذي تم الإعلان عنه في شهر مايو 2025.

جدير بالذكر أن المحللين الذين يُغطون أسهم شركات "أدنوك" المدرجة يستمرون في منحها تقييماً إيجابياً، وهو ما يؤكد الثقة بنموذج قطاع الطاقة في دولة الإمارات وقوة محفظة أعمال هذه الشركات. وفي مارس الماضي، بدأ بنك "كانتور" تغطيته لشركات "أدنوك" الست المُدرجة بتصنيف "وزن ثقيل" (overweight)، مسلطاً الضوء على الأسس الراسخة لأعمالها، وقوة تدفقاتها النقدية، وسياسات توزيع الأرباح الجذّابة. وفي شهر إبريل الماضي، صنّفت شركة "برنشتاين" العالمية للأبحاث المالية كلاً من "أدنوك للغاز" و"فيرتيغلوب" كـ "أفضل الخيارات الاستثمارية (Best Picks) ضمن قطاع الطاقة، مشيرةً إلى عدد من العوامل التي تميزها مثل وضوح التدفقات النقدية، وانضباط هياكل رأس المال، ونماذج الإيرادات التعاقدية.

كما اعتبر المحللون أن قرار دولة الإمارات بالخروج من "أوبك" و"أوبك+" يمثل تحولاً هيكلياً يعزز مرونة الإنتاج بمرور الوقت ويدعم أنشطة "أدنوك" عبر مراحل ومجالات سلسلة القيمة لأعمالها. وتُعد شركات "أدنوك" المدرجة من بين أكثر المستفيدين المباشرين، في ضوء الزيادة المتوقعة في الإنتاج وأنشطة العمليات والطلب على النقل.

وتأتي نتائج شركات "أدنوك" المدرجة للربع الأول من عام 2026 تزامناً مع تحقيق المجموعة تقدماً نحو مرحلة جديدة من الاستثمار وتنفيذ الأعمال، حيث أكدت خلال ملتقى "اصنع مع أدنوك" استهدافها ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم (55 مليار دولار) للفترة 2026-2028، لدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وضمان استدامة العمليات عبر شركاتها المدرجة وسلسلة القيمة لأعمالها.