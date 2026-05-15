وأوضح ماكوتا، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الشركة كشفت مؤخراً عن استراتيجية جديدة تقوم على مفهوم "المشروعات ذاتية التشغيل"، والتي تهدف إلى دمج الوكلاء الذكيين داخل تطبيقات الأعمال، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويعيد تشكيل طريقة إدارة المؤسسات.

وأشار إلى أن التحدي لم يعد في اعتماد الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في تحقيق قيمة ملموسة منه، لافتاً إلى أن مشروعاً واحداً فقط من كل أربعة مشاريع ذكاء اصطناعي ينجح في تحقيق قيمة حقيقية.

وأضاف رئيس شركة SAP في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا، سيرجيو ماكوتا، على هامش فعالية "SAP CONNECT" في مدينة إكسبو دبي، أن العملاء باتوا يركزون بشكل أكبر على تحقيق عوائد استثمارية واضحة بدلاً من الاكتفاء بالتجارب والاختبارات التقنية، وهو ما دفع SAP إلى تطوير حالات استخدام جاهزة تتيح تحقيق مكاسب فورية في الكفاءة.

وفي هذا السياق، شدد ماكوتا على أهمية الابتكار المشترك مع العملاء لتطوير سيناريوهات مخصصة تتناسب مع احتياجات كل قطاع، مشيراً إلى أن SAP تمتلك خبرة عميقة في 28 قطاعاً اقتصادياً مستندة إلى قاعدة تضم أكثر من 400 ألف عميل حول العالم.

وبيّن أن مفهوم "المؤسسة ذاتية التشغيل" يرتكز على أتمتة العمليات المتكررة، ما يساهم في رفع الفعالية التشغيلية وتحرير الموارد البشرية للتركيز على الأنشطة ذات القيمة الأعلى.

واختتم ماكوتا بالتأكيد على أن الشركة وضعت أطر حوكمة صارمة لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن، في ظل التوسع العالمي السريع لهذه التقنيات.