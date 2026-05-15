وأشاد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، بالمرونة التي تميزت بها "أدنوك" في الحفاظ على أمن وسلامة عملياتها، واستمرارها في توفير إمدادات الطاقة بشكل موثوق للعملاء محلياً وعالمياً.

واطلّع على مستجدات مشروع خط أنابيب "غرب–شرق 1" الجديد، الذي من المخطط أن يضاعف السعة التصديرية لـ"أدنوك" عبر إمارة الفجيرة، حيث يجري حالياً تنفيذ المشروع المُتوقع تشغيله في عام 2027.

ووجّه بتسريع إنجاز هذا المشروع العالمي المستوى مع تقدم الشركة في تنفيذ مرحلة جديدة منه للمساهمة في تلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة.

واستعرض الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أداء "أدنوك"، مشيداً بالتقدم الملموس الذي تحرزه في تنفيذ مشروعات النمو الرئيسية.

وأكد أن "أدنوك" تتمتع بمكانة راسخة بصفتها مُنتِجاً عالمياً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة، وبالمرونة التي تتيح لها زيادة الإنتاج بشكل مسؤول لتلبية احتياجات السوق عند توفر قدرات التصدير اللازمة.

وأشادت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك" بالتقدم المُحرَز في تطوير المرحلة الأولى من منظومة "تعزيز" للكيماويات في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة، مؤكدةً دورها المحوري في إنشاء سلاسل قيمة محلية جديدة.

ورحّب الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان باتفاقيات التوريد طويلة الأمد وتوفير المواد الأولية التي أعلنت عنها "تعزيز" خلال منصة "اصنع في الإمارات 2026"، وشراكتها مع "ألفا ظبي القابضة" لإجراء دراسة جدوى لإنتاج ما يصل إلى 14 مادة كيماوية صناعية في دولة الإمارات، تُستخدم على نطاق واسع في قطاعات البناء، والسيارات، والتعبئة والتغليف، والسلع الاستهلاكية، إلى جانب عدد من القطاعات الرئيسية الأخرى.

ومن المخطط أن يصل إنتاج منظومة "تعزيز" للكيماويات إلى 4.7 مليون طن سنوياً من الكيماويات الصناعية بنهاية عام 2028، لتصبح واحدة من أكبر منظومات الصناعات الكيماوية المتكاملة في منطقة الخليج.

وجدد التأكيد على أهمية "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني" في دعم جهود النمو وتوفير فرص لخلق وتعزيز القيمة للشركات والمصنّعين المحليين، ووجّه الشركة بإعطاء الأولوية للمنتجات المصنَّعة في دولة الإمارات عبر مختلف مشاريعها وعملياتها.

حضر الاجتماع كلّ من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ وأحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ وخلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"؛ وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.