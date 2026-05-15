ويُسهم المشروع في استقطاب مزيد من السياح من أنحاء العالم، ودعم جهود التنويع الاقتصادي إلى جانب دوره في إثراء حياة أفراد المجتمع والزوار.

ويمثل "سفير أبوظبي" أول منشأة "سفير" خارج الولايات المتحدة الأميركية، ويُقام في موقع مميز بين ياس مول وسي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، وسط مساحات خضراء غنية بالقرب من مدن ياس الترفيهية ومعالمها السياحية. ويتوقع اكتمال أعمال البناء بحلول نهاية عام 2029.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يُجسد (سفير أبوظبي) نهج الإمارة في التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد واستشراف المستقبل، ويلبي الطلب المتنامي على التجارب التفاعلية المبتكرة في المنطقة. ويؤكد استثمار 1.7 مليار دولار في مرحلة بنائه أن أبوظبي وجهة منفتحة وطموحة تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها. ويعكس أيضاً قوة شراكاتنا الدولية القائمة على ثقة راسخة بما تمثله أبوظبي كعاصمة عالمية للثقافة والسياحة. وسنتعاون معاً على تطوير أحد المعالم الأيقونية التي تستقطب المجتمع والزوار والمبدعين والمستثمرين إلى جزيرة ياس والإمارة لعقود طويلة مقبلة. ويمنحنا (سفير أبوظبي) منصة لتمكين المواهب الوطنية، ومشاركة الثقافة والسرديات الإماراتية مع العالم".

وقال جيمس إل. دولان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Sphere entertainment "سفير إنترتينمنت": "يُشكل (سفير أبوظبي) خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا الرامية إلى بناء شبكة عالمية من منشآتنا. وتُعد أبوظيي عاصمة عالمية رائدة، بما تمتلكه من طموح وبنية تحتية حديثة، إلى جانب مكانتها كملتقى للثقافات، ما يجعلها وجهة مثالية لهذا المشروع الذي يسهم في ترسيخ حضور جزيرة ياس مركزاً إقليمياً للتجارب الترفيهية الفريدة. ونتطلع إلى التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على تطوير المشروع، وتحويل رؤيته إلى واقع ملموس".

ويستضيف مشروع "سفير أبوظبي" ثلاث فئات رئيسية من الفعاليات المدعومة بتقنيات "سفير"، وهي تشمل "تجارب سفير" التي تنتج خصيصاً بأساليب سردية متعددة الحواس، وبرامج الإقامات الفنية والموسيقية، والفعاليات الكبرى. ويوفر تصميم المنشأة مرونة كبيرة في تنظيم مجموعة واسعة من الأنشطة، من رياضات النزال إلى المؤتمرات وفعاليات إطلاق المنتجات.

وتعكس هذه التجارب المتنوعة مكانة أبوظبي، بوصفها منارة لتلاقي الثقافات والحوار الإنساني. وتشمل الخطط، التي لا تزال قيد التطوير، تقديم عروض تفاعلية غامرة، وهي السمة المميزة لمنشأة "سفير" في لاس فيغاس إلى جانب تطوير "تجارب سفير" التي تحتفي بالثقافة والتراث الإماراتي، مع عرض أعمال لفنانين إماراتيين على شاشة الواجهة الخارجية الكروية للمنشأة "إكسوسفير". وسيحتضن "سفير أبوظبي" أيضاً حفلات موسيقية يحييها فنانون إماراتيون وعرب، إلى جانب نجوم عالميين.

ويقع المشروع على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مطار زايد الدولي، حيث سيكون بوابة ترحيبية لاستكشاف التجارب الثقافية والترفيهية في الإمارة. ومن خلال هذا الموقع ضمن منظومة منشآت الضيافة والترفيه في جزيرة ياس، سيعزز "سفير أبوظبي" مكانة الجزيرة مقصداً دولياً مفضلاً لاستضافة الفعاليات، وسيوفر خلفية استثنائية للبث الإعلامي خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي الذي يقام سنوياً في حلبة مرسى ياس.

ويتبنى "سفير أبوظبي" الأنظمة التقنية والوسائط الإعلامية المتطورة المعتمدة في أول منشأة "سفير" في العالم، التي افتتحت في لاس فيغاس في سبتمبر 2023، حيث سيكون نموذجاً متقدماً للجيل الجديد من المنشآت الترفيهية. وسيتم تطوير المشروع بنفس حجم "سفير" لاس فيغاس، بسعةٍ تصل إلى 20,000 شخص، وفقاً لطبيعة الفعالية، وسيسهم في توفير فرص عمل وافرة للمجتمع المحلي.

ويُمثل المشروع محطة مُهمة ضمن مسار تطوير وجهات الجذب الفريدة التي تستقطب السياحة العالمية إلى الإمارة، ومن بينها المنطقة الثقافية في السعديات ومنتجع "ديزني" الترفيهي المرتقب في جزيرة ياس.

وتتعاون دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع عدد من الجهات المعنية، من بينها دائرة البلديات والنقل، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، ودائرة الطاقة، وشركة طاقة، وقطارات الاتحاد، والدار، لضمان تنسيق جميع عناصر المخطط العام للمشروع، بما يشمل تعزيز شبكة الطرق، وسهولة الوصول إلى الموقع، وتطوير البنية التحتية المتكاملة، بما ينسجم مع المرافق المحيطة في جزيرة ياس.