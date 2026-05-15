وجاء العرض الفائز ضمن مزاد استمر أسبوعاً على منصة eBay وانتهى أمس الخميس، وفقاً لموقع الشركة، فيما لم تُعرف هوية الفائز على الفور.

ومن المقرر أن يشارك بافيت وكاري وزوجته عائشة كاري الفائز بالمزاد وما يصل إلى سبعة ضيوف يختارهم، في عشاء يُقام يوم 24 يونيو بمدينة أوماها، حيث يقع مقر شركة بيركشاير هاثاواي.

وسيتم توزيع عائدات المزاد بين مؤسستي Glide Foundation وEat. Learn. Play.، فيما أعلنت المؤسستان غير الربحيتان أن بافيت سيتبرع بمبلغ مماثل للمزايدة الفائزة لكل منهما، ما يرفع إجمالي التبرعات إلى نحو 27 مليون دولار.

وتُعد غلايد منظمة غير ربحية تنشط في حي تندرلوين بمدينة سان فرانسيسكو، وتقدم المساعدة للفقراء والمشردين والأشخاص الذين يعانون من الإدمان.

وكان بافيت قد جمع نحو 53.2 مليون دولار لصالح Glide عبر 21 مزاداً أُقيمت بين عامي 2000 و2022.

وبدأ دعمه للمؤسسة بعدما تطوعت فيها زوجته الأولى سوزان، التي توفيت عام 2004. ولا يزال العرض الفائز في مزاد عام 2022، والبالغ 19 مليون دولار، الأكبر في تاريخ المزادات الخيرية على eBay، بحسب الشركة.

أما مؤسسة Eat. Learn. Play. فقد أسسها ستيفن كاري وزوجته عائشة، وتركز على توفير الوجبات الصحية، وتعزيز محو أمية الأطفال، وتشجيع أنماط الحياة النشطة بدنياً.

ويلعب ستيفن كاري في مركز صانع الألعاب مع فريق Golden State Warriors، وتُوج بأربع بطولات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، كما فاز بجائزة أفضل لاعب مرتين.

ويؤمن بافيت منذ سنوات بإمكانية تعاون الشركات والمنظمات غير الربحية لإحداث تغيير حقيقي.

ويشغل بافيت، البالغ من العمر 95 عاماً، منصب رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي، وكان رئيسها التنفيذي لمدة 60 عاماً. كما يعتزم التبرع بمعظم ثروته المتبقية، التي تقدرها مجلة فوربس بنحو 143.5 مليار دولار، إلى صندوق خيري يشرف عليه أبناؤه الثلاثة.