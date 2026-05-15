وقالت طاقة في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية: "على الرغم من التطورات الإقليمية الأخيرة، واصلت "طاقة" عملياتها التشغيلية بأمان وموثوقية، محافظةً على الاستمرارية في تقديم خدمات الكهرباء والمياه الأساسية على امتداد محفظة أعمالها، حيث شكّل نموذج أعمال الشركة، الذي يستند إلى محفظة تضم في معظمها أصولاً خاضعة للتنظيم وأعمالاً متعاقداً عليها، ركيزة لأدائها المرن خلال الربع الأول".

وسجلت "طاقة" إيرادات بلغت 13.7 مليار درهم (حوالي 3.73 مليار دولار)، مقارنة بـ14.1 مليار درهم (نحو 3.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع الإيرادات في أعمال النفط والغاز نتيجة انخفاض حجم المبيعات، وقد قابله جزئياً نمو في إيرادات الأعمال الخاضعة للتنظيم.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 5.5 مليار درهم (حوالي 1.5 مليار دولار) مقارنة بـ5.3 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بالارتفاع في مساهمات المشاريع المشتركة والشركات الزميلة، إلى جانب استقرار عوائد أعمال المجموعة في قطاع المرافق الخاضعة للتنظيم، كما استقر صافي الدخل العائد إلى مساهمي "طاقة" عند 2.1 مليار درهم إماراتي.

وواصلت "طاقة" الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، حيث ارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 3.2 مليار درهم (أكثر من 871 مليون دولار)، بزيادة بلغت 45.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يعكس تسارع الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والمياه وشبكات النقل.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 4.8 مليار درهم (نحو 1.3 مليار دولار)، متماشية مع العام السابق، حيث عوضت التدفقات النقدية التشغيلية المرتفعة زيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية.

وخلال الربع الأول من العام، أحرزت "طاقة" تقدماً في عدد من الشراكات الرئيسية ومشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات ضمن قطاعات الكهرباء والمياه، بما في ذلك:

استكملت "طاقة" إلى جانب كل من شركة مياه وكهرباء الإمارات، و"مصدر"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، وشركة "إي دي إف باور سوليوشنز"، وشركة "جينكو باور"، إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم (نحو 870.75 مليون دولار) لإعادة تمويل محطة "الظفرة" للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة، بما يدعم محفظة "طاقة" من أصول الطاقة المتجددة واستراتيجيتها للتمويل المستدام.

وقعت "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية لشراء خدمات المرافق لمدة 27 عاماً لتزويد منطقة "تعزيز" للكيماويات الصناعية في الرويس بالخدمات الأساسية، ما يعزز دور "طاقة" في دعم النمو الصناعي في أبوظبي من خلال بنية تحتية موثوقة وكفؤة لقطاع المرافق.

وقعت شركة "طاقة لحلول المياه"، التابعة للمجموعة، إلى جانب شركة الاتحاد للماء والكهرباء وشركة "سور الدولية لخدمات المياه" اتفاقية طويلة الأمد مع حكومة رأس الخيمة لتطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف في الإمارة بقدرة 60 ألف متر مكعب يومياً، لتخدم قرابة 300 ألف نسمة.

ومن خلال حصتها الرئيسية، دعمت "طاقة" التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في الأسواق العالمية. ففي المملكة المتحدة، حصلت "مصدر" وشركة "آر دبليو إي" على عقود رئيسية لمشاريع جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 3 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية ضمن مشاريع "دوغر بانك ساوث".

وفي الربع الأول من عام 2026، انتخب مساهمو "طاقة" مجلس إدارة جديد، مع تعيين معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيساً لمجلس الإدارة.

كما وافق المساهمون على سياسة توزيع أرباح محدثة للفترة 2026 – 2028، بحيث تحافظ السياسة الجديدة على هيكل الأرباح السنوية من مكونين: أرباح ثابتة وأرباح متغيرة، مع توقع نمو الأرباح الثابتة سنوياً.

وبهذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب: "واصلت طاقة خلال الربع الأول من عام 2026 تحقيق نتائج مستقرة ومرنة رغم ظروف البيئة الخارجية. وبصفتنا شركة مرافق رائدة على المستويين الوطني والعالمي، فقد تمثلت أولوياتنا في ضمان سلامة موظفينا، إلى جانب استمرارية تقديم خدمات الكهرباء والمياه لملايين المستفيدين."

وأضاف: "وبالاعتماد على العوائد المستقرة من أعمالنا الخاضعة للتنظيم وعقود التوريد طويلة الأجل، واصلنا الاستثمار بانضباط محلياً ودولياً لتحقيق النمو طويل الأمد. كما أحرزنا تقدماً في تنفيذ مشاريع استراتيجية في دولة الإمارات، ونعمل على تطوير مشاريعنا في المغرب والسعودية، إلى جانب دعم النمو المستمر لشركة مصدر باعتبارنا أكبر الجهات المساهمة فيها."