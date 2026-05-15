وقالت الشركة في بيان، إن إيراداتها ستتراوح بين 16.7 مليار دولار و16.9 مليار دولار في الربع المالي الرابع الذي ينتهي في يوليو، مقارنة بتقديرات المحللين التي بلغت 15.8 مليار دولار.

وصعد سهم سيسكو إلى نحو 118.72 دولاراً في التداولات المتأخرة الأربعاء الماضي، بعدما كان قد ارتفع بالفعل بنسبة 32 بالمئة منذ بداية العام، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق تاريخي عند 101.87 دولار، وفقا لبيانات بلومبرغ.

وأوضح الرئيس التنفيذي، تشاك روبنز، في تدوينة أن خطة إعادة الهيكلة ستؤثر على أقل من 4000 وظيفة، أي ما دون 5 بالمئة من إجمالي القوى العاملة.

وقال روبنز: "الشركات التي ستفوز في عصر الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تتمتع بالتركيز والسرعة والقدرة على توجيه استثماراتها باستمرار نحو المجالات ذات الطلب الأعلى والقيمة طويلة الأجل"، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وأضاف: "رغم تقليص بعض الوظائف، فإننا نواصل ضخ استثمارات استراتيجية واضحة"، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تشمل الرقائق الإلكترونية، والألياف الضوئية، والأمن السيبراني، إضافة إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركة نفسها.

ومن المتوقع أن تؤدي عمليات التسريح إلى تكاليف تعويضات ونفقات لمرة واحدة قد تصل إلى مليار دولار.

وتعمل سيسكو، أكبر مُصنّع لمعدات الشبكات في العالم، على إعادة هيكلة منتجاتها وإطلاق حلول جديدة لخدمة مراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما ساهم في جذب عملاء جدد، خاصة في المشاريع المرتبطة بالحكومات.

وباستثناء بعض البنود، توقعت الشركة أن تحقق أرباحاً تتراوح بين 1.16 دولار و1.18 دولار للسهم في الربع الرابع، وهو مستوى يفوق بكثير تقديرات المحللين البالغة 1.07 دولار للسهم.

وفي الربع المالي الثالث المنتهي في 25 أبريل، ارتفعت المبيعات بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 15.8 مليار دولار، بينما بلغ الربح 1.06 دولار للسهم، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى إيرادات عند 15.6 مليار دولار وأرباح عند 1.04 دولار للسهم.

كما تتوقع سيسكو تحقيق طلبات بقيمة 9 مليارات دولار من شركات تشغيل مراكز البيانات الضخمة (المعروفة باسم "هايبر سكايلر") (Hyperscalers) خلال عام 2026، مقارنة بهدف سابق بلغ 5 مليارات دولار.

ورغم أن سوق شبكات الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة نمو كبيرة للشركة، إلا أنه يشهد أيضاً منافسة متزايدة، مع دخول شركات مثل برودكوم هيوليت باكارد إنتربرايز - التي استحوذت على جونيبر نتوركس - للمنافسة في هذا المجال.

كما شهدت أسهم هيوليت باكارد إنتربرايز وأريستا نتوركس مكاسب في التداولات المتأخرة، عقب صدور نتائج سيسكو.