أرقام الشاشة.. نزيف مستمر

بحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، واصل الذهب في المعاملات الفورية خسائره للجلسة الرابعة على التوالي:

السعر الفوري: انخفض بنسبة 0.8 بالمئة ليصل إلى 4613.19 دولار للأونصة (أدنى مستوى منذ 6 مايو).

الأداء الأسبوعي: هبط المعدن الأصفر بنسبة 2.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

العقود الآجلة: فقدت عقود تسليم يونيو 1.4 بالمئة لتستقر عند 4619 دولاراً، وفقا لبيانات وكالة رويترز.

لماذا يفقد الذهب بريقه؟

ارتفع الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "يتعرض الذهب لضغوط من جميع الجهات - فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تصدر التضخم المخاوف مما دفع عوائد السندات والدولار إلى الارتفاع ليصبح المعدن النفيس ضحية تعيسة الحظ لتجدد شكوك السوق حيال خفض أسعار الفائدة".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في عام تقريبا مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.

وكسب سعر خام برنت 5.5 بالمئة هذا الأسبوع ليجري تداوله فوق 106 دولارات للبرميل مع طول أمد الصراع مع إيران وبقاء مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير.

وانخفض الذهب بنحو 13 بالمئة منذ بدء الحرب في أواخر فبراير، وزادت أسعار الطاقة لتتصاعد المخاوف من التضخم ويزيد احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وأظهرت سلسلة من تقارير التضخم هذا الأسبوع خطر تأثر السلع والخدمات الأخرى بارتفاع أسعار الطاقة مما أضعف الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية على الأمد القريب.

على الصعيد الجيوسياسي، يلتقي ترامب وشي جين بينغ اليوم في ختام زيارة رسمية ليومين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 80.93 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 1.7 بالمئة إلى 2021.75 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1423.75 دولار للأونصة.