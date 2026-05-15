وخلال حديثهما إلى برنامج بزنس مع لبنى على قناة سكاي نيوز عربية، قال الخبير الاقتصادي علي عبدالرؤوف الإدريسي واستراتيجي الأسواق المالية في "First Financial Markets" جاد حريري، إن فكرة حل جميع القضايا بين واشنطن وبكين عبر هذه الزيارة "صعبة جداً وتكاد تكون مستحيلة"، نظراً لتداخل الجوانب السياسية والاقتصادية.

زيارة قائمة وسط ملفات سياسية واقتصادية متشابكة

قال الإدريسي إن فكرة أن الزيارة يمكن أن تحل كل القضايا العالقة بين الولايات المتحدة والصين غير واقعية، موضحاً أن القضايا المطروحة تجمع بين جزء سياسي وجزء اقتصادي.

وأشار إلى أن الملفات تشمل التوترات الإقليمية، وملف مضيق هرمز، والحرب الإيرانية، معتبراً أنها من أكثر الملفات تأثيراً في المشهد العالمي.

وأضاف أن استمرار التباين بين البلدين يعكس اختلافاً في المصالح المرتبطة بالاقتصاد والنفوذ السياسي.

الصين وأوراق ضغط في التجارة والتكنولوجيا والطاقة

قال الإدريسي إن الصين تمتلك أوراق ضغط مهمة في مواجهة الولايات المتحدة، مستندة إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين الطرفين.

وأوضح أن الدولتين تمثلان معاً 42% من الاقتصاد العالمي، ما يعكس حجم الترابط بينهما.

وأضاف أن الصين تلعب دوراً رئيسياً في قطاع التكنولوجيا، مع صادرات تتجاوز 140 مليار دولار (2024)، وقدرتها على التأثير في واردات أميركية حساسة مثل البطاريات والمكونات التكنولوجية.

كما أشار إلى امتداد نفوذها إلى ملفات الطاقة والمعادن المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً في السيارات الكهربائية والصناعات التكنولوجية.

علاقات تجارية قائمة على مصلحة مشتركة

شدد الإدريسي على أن استمرار العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين يمثل مصلحة للطرفين، في ظل اعتماد متبادل في سلاسل الإنتاج والصناعة.

وفي المقابل، تعمل الصين على تنويع أسواقها وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، في وقت نجحت فيه الولايات المتحدة خلال 2022–2025 في تقليص العجز التجاري بأكثر من 100 مليار دولار، بالتوازي مع فرض رسوم جمركية إضافية.

وأضاف أن أي تهدئة في التوترات التجارية من شأنها أن تنعكس على استقرار الأسواق العالمية وتحسن توقعات النمو، في ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

الأرقام تعكس عمق التشابك الاقتصادي بين البلدين

تُظهر البيانات المرتبطة بالعلاقات الأميركية الصينية مستوى مرتفعاً من الترابط الاقتصادي، إذ يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.1 مليار دولار يومياً وفق تقديرات العام الماضي.

وتصدر الشركات الأميركية إلى الصين ما يزيد على 106 مليارات دولار سنوياً، فيما تظل السوق الأميركية أكبر وجهة للصادرات الصينية عالمياً.

وتعمل أكثر من 1950 شركة أميركية في الصين عبر فروع أو كيانات تابعة، بإجمالي أصول يقترب من 500 مليار دولار، وتوفر هذه الشركات نحو 1.2 مليون وظيفة داخل الصين.

كما يأتي نحو 7% من عوائد الشركات الأميركية المدرجة من السوق الصينية، وترتفع النسبة إلى 13% في قطاع التكنولوجيا.

وعلى المستوى المالي، تمتلك الصين نحو 693 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية، إلى جانب استثمارات تقدر بنحو 369 مليار دولار في أسهم الشركات الأميركية المدرجة.

الشركات بين فرص التوسع ومكاسب محتملة

تظل الشركات الخاصة من أبرز المستفيدين المحتملين من أي تحسن في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، خصوصاً في قطاعات الطيران والتكنولوجيا والطاقة والزراعة.

وتشير التقديرات إلى احتمال طلب صيني كبير على طائرات بوينغ قد يصل إلى 500 طائرة في حال تحسن العلاقات التجارية.

كما سمحت واشنطن، بحسب تقارير صحفية، لشركة إنفيديا ببيع رقائق H200 لعشر شركات صينية، وهو ما قد يمثل عودة تدريجية للشركة إلى سوق كانت قد فقدتها بشكل شبه كامل في السنوات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، تراهن شركات الطاقة والمنتجات الزراعية الأميركية على الزيارة، مع توقعات بزيادة واردات الصين من هذه السلع في حال التوصل إلى تفاهمات تجارية جديدة.

الأسواق تراهن على قطاع التكنولوجيا

قال جاد حريري إن الوفد المرافق للرئيس الأميركي، والذي يضم رؤساء تنفيذيين لشركات كبرى، يسعى إلى تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة من الزيارة.

وأضاف أن أسهم التكنولوجيا بدأت تسعير توقعات أي انفراجة محتملة في العلاقات التجارية، مع انعكاسات إيجابية على قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وأشار إلى وجود "خطوط حمراء مرتبطة بالأمن القومي" في ما يتعلق بالانفتاح التجاري والتكنولوجي بين واشنطن وبكين.

إنفيديا ضمن أبرز المستفيدين المحتملين

قال حريري إن شركة إنفيديا قد تكون من أبرز المستفيدين في حال حدوث انفراجة تجارية، نظراً لارتباطها بسوق أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن قطاعات أشباه الموصلات والطاقة والقطاع المالي ستكون الأكثر حساسية لأي تغييرات في السياسات التجارية.

وأشار إلى أن خفض الرسوم الجمركية السابقة من مستويات قريبة من 40% إلى نحو 30% دعم الأسواق، ما يعزز احتمال تسجيل مكاسب إضافية في حال تخفيف جديد.

الدولار تحت ضغط والعوائد تحدد الاتجاه

قال حريري إن أداء الدولار يتأثر بعوامل هيكلية مثل أسعار الفائدة وحجم الدين العالمي، وليس فقط بالتحركات السياسية.

وأشار إلى أن تراجع عوائد السندات الأميركية عند حدود 4.5% يضغط على العملة الأميركية، مع احتمال اتجاهها لمسار هبوطي متوسط إلى طويل الأجل، رغم إمكانية استقرار قصير المدى في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية.

الذهب والفضة: استقرار مؤقت بانتظار محفزات جديدة

يشير جاد خلال حديثه إلى أن القمة الأخيرة أعطت نوعاً من الاريحية للاقتصاد العالمي بشكل عام، مما انعكس إيجاباً على الأسواق. لكنه يؤكد أن الفضة تتفوق حالياً على الذهب من حيث سرعة الأداء، حيث تصعد بشكل أسرع.

وفيما يتعلق بالذهب، يرى جاد أن حاجز 4700 يمثل نقطة مهمة، فلكي يصعد السهم بقوة يجب أن يكون الارتداد بنفس القوة أو أن تكون السرعة أكبر. لكنه يعتقد أن الذهب سيظل مستقراً لفترة معينة، ولن يشهد أرقاماً تاريخية جديدة قريباً، تشبيهاً بالفترة بين 2020 و2024.

ويضيف أن الأمر يحتاج إلى أحداث جديدة تعيد طبيعة الصعود لاستهداف مستويات تاريخية جديدة، متوقعاً أن نبقى بين شهر وشهرين أو ثلاثة ضمن هذا النطاق بدون تحركات أو اتجاهات محددة.

الاقتصاد العالمي بين التفاؤل والمخاطر

اتفق المتحدثان على أن أي تقارب بين واشنطن وبكين سيشكل دعماً للاقتصاد العالمي، في ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من تباطؤ النمو العالمي.

وقال الإدريسي إن تحسن العلاقات قد ينعكس على ملفات اقتصادية وسياسية أخرى، بينها الحرب الروسية الأوكرانية واستقرار الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف أن تخفيف التوترات التجارية من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

البعد السياسي للزيارة

أشار الإدريسي إلى أن جزءاً من التحركات المرتبطة بالزيارة قد يحمل طابعاً سياسياً داخلياً، في إطار ما وصفه بـ"الدعاية الانتخابية"، بهدف إظهار قدرة الإدارة الأميركية على تحقيق إنجازات في الملفات الدولية.

تظهر التصريحات أن زيارة ترامب إلى الصين تأتي في سياق معقد لا يتيح حلولاً شاملة للملفات العالقة، لكنها قد تمثل فرصة محدودة لتخفيف التوترات التجارية، بما ينعكس على أسواق المال العالمية وقطاعات التكنولوجيا والطاقة خلال المرحلة المقبلة.