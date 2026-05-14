وعزت "سبيس 42" في بيان لها الخميس، ذلك إلى الأداء القوي لقطاع الأعمال الحكومية، الذي واصل الاستفادة على أساس سنوي من العقد الحكومي لخدمات السعة بقيمة 700 مليون دولار والممتد لخمس عشرة سنة، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2025 عقب الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي "الثريا-4".

ومن المتوقع وفق المجموعة أن يستمر هذا المسار مع إطلاق تطبيقات حكومية وتجارية جديدة خلال عام 2026.

وبلغت أرباح المجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 52 مليون دولار، فيما بلغ صافي الربح 5 ملايين دولار بهامش ربح وصل إلى 4 بالمئة.

وواصلت وحدة "الحلول الذكية" تنفيذ تحولها الإستراتيجي من خلال إعادة التركيز على برامج قابلة للتوسع والتنفيذ المنهجي، بما يتماشى مع قدراتها الأساسية في مجالات رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي.

وحافظت "سبيس 42" على قاعدة مالية قوية، حيث اختتمت الربع الأول من العام بسيولة نقدية تتجاوز مليار دولار، وإيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 6.4 مليار دولار، مما يوفر قدرة كبيرة على تنفيذ إستراتيجيتها.

وقال كريم ميشيل الصّباغ، العضو المنتدب لشركة "سبيس 42"، إن "سبيس 42" واصلت خلال الربع الأول من عام 2026 تحقيق نمو في الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع الحفاظ على الانضباط الصارم في إدارة التكاليف والتركيز على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، وحققت الشركة أداءً مالياً قوياً في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مما يعكس مرونة نموذج أعمالها ومتانة الأسس التي أرستها.

وأفاد بأن هذا الأداء يؤكد قدرة "سبيس 42" على دعم مختلف الخدمات للقطاعات الحكومية والتجارية.

وأضاف أن وحدة الخدمات الفضائية حققت أعلى إيرادات لها على الإطلاق خلال الربع الأول، بينما واصلت وحدة الحلول الذكية تحولها الإستراتيجي من خلال التركيز على مشاريع أكثر استدامة وقيمة، تتماشى مع مجالات عمل الشركة الرئيسية، وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة الاستثمار في البنية التحتية والشراكات والموارد التي ستسهم في رسم مستقبل "سبيس 42" في السنوات المقبلة.

وفيما يخص توفير البيانات الجيومكانية عالية الجودة، استكملت "سبيس 42" اختبارات التشغيل المدارية للأقمار الاصطناعية الرادارية "فورسايت-3" و"فورسايت-4" و"فورسايت-5"، التي تم تطويرها بالشراكة مع "آيس آي"، وأُطلقت في نوفمبر 2025، على أن تبدأ العمليات التجارية خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعزز قدرات "الحلول الذكية" ذات الاستخدام المزدوج.

ووقّعت "سبيس 42" مذكرة تفاهم مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى لنشر أنظمة التصوير الجوي والأنظمة غير المأهولة لمراقبة الحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي، بالاعتماد على الصور عالية الدقة وتحليلات الذكاء الاصطناعي.

كما واصلت "سبيس 42" تطوير منصات "ApusNeo18" والجيل التالي من منصات "ApusNeo30" عالية الارتفاع (HAPS) التابعة لشركة "ميرا أيروسبيس"، مما يمهد الطريق للتوسّع التجاري على نطاق كبير.

وحول الريادة العالمية في منصات التحليلات الجيومكانية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واصلت "سبيس 42" توسيع مركز تحليل البيانات "GIQ" المتاح حالياً عبر متجر "مايكروسوفت أزور"، والذي تم تعزيزه مؤخراً بإضافة تطبيقات جديدة ومتخصصة في مجالات إدارة الكوارث، ومراقبة البنية التحتية، بالإضافة إلى الدفاع والأمن.

وفيما يخص الاتصالات غير الأرضية، واصلت "سبيس 42" توسيع عمليات "الثريا-4"، أحد أكبر الأقمار الاصطناعية المتخصصة في خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية في العالم، والمدعوم بعقد حكومي بقيمة 700 مليون دولار لمدة 15 عاماً، مع الإطلاق الناجح لغالبية المنتجات الـ 16 الجديدة المرتبطة به، والتي من المتوقع أن تساهم في نمو الإيرادات اعتباراَ من 2026.

وأحرزت "سبيس 42" تقدماً ملموساً في تأسيس "إكواتيس" بالشراكة مع "فياسات"، لتوفير خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية على نطاق عالمي.

وستتيح البنية المفتوحة القائمة على معايير الجيل الخامس للاتصالات غير الأرضية خدمة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة، وتوفير التغطية في المناطق النائية والتي لا تحظى بخدمات اتصال كافية، بدعم من طيف ترددي منسق عالمياً يتجاوز 100 ميغاهيرتز، ونموذج تجاري قائم على الشراكات، وبنية قابلة للتوسع عالمياً.

وفي مجال الاتصالات الآمنة، يواصل برنامج القمرين الاصطناعيين "الياه-4" و"الياه-5" تقدّمه وفق الجدول الزمني المحدد وضمن الميزانية المعتمدة، بدعم من عقد حكومي بقيمة 5.1 مليار دولار يمتد لسبعة عشر عاماً، حيث اكتملت مراجعة التصميم الأولي للقمرين، ومن المتوقع استكمال مراجعة التصميم التفصيلية خلال النصف الأول من العام 2026.

ومن المرتقب أن تعزّز هذه الأنظمة من الجيل التالي حلول الاتصالات الآمنة الوطنية على المستويين الدفاعي والمدني، مع تحقيق إيرادات سنوية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار اعتباراً من الربع الرابع من عام 2026.

وحقّقت "سبيس 42" تقدماً في تطوير قدرات النطاق العريض عبر المدارات غير الثابتة بالنسبة للأرض، بما يشمل المدار الأرضي المنخفض والمدار الأرضي المتوسط، وذلك ضمن إستراتيجية جديدة متعددة المدارات وذات دور سيادي.

وستكمّل هذه القدرات برنامج "الياه-4" و"الياه-5"، وتدعم خدمات الاتصالات الآمنة، مع إضافة قدرات منخفضة زمن الاستجابة ضمن المدارات غير الثابتة.

وحول التنقل الذاتي، وقّعت "سبيس 42" مذكرة تفاهم مع مركز النقل المتكامل – أبوظبي للتنقل، التابع لدائرة البلديات والنقل، بهدف تطوير منصة سيادية متكاملة لرسم الخرائط في إمارة أبوظبي، لتكون قاعدةً أساسية لدعم اتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مجالات النقل والبنية التحتية والبيئة والمدن الذكية.

ووقّعت "سبيس 42" مذكرة تفاهم مع شركة "أوتونوموس A2Z" لتأسيس كيان في أبوظبي لتطبيق حلول القيادة الذاتية من المستوى الرابع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما وقّعت مذكرة تفاهم مع شرطة أبوظبي لتطوير أنظمة الأمن الذكي والمركبات ذاتية القيادة، بما يدعم التوسع في حلول التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي ويسهم في تطوير منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة.