الحدث الذي استقطب أكثر من 1500 شخص من العملاء والحلفاء والشركاء من قطاعات متعددة، تزامن مع إعلان المدير العام للشركة في أورلاندو بالولايات المتحدة عن الرؤية الجديدة للسنوات المقبلة.

وفي حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، استعرض زين الدين أرقام الأداء في السوق الإماراتي، وكشف عن برامج التدريب التي تنتهجها الشركة، وقدّم أمثلة عملية من قطاع سلاسل التوريد.

الإمارات مركز الابتكار عالمياً.. والمرتبة الأولى في التبني

قال زين الدين في خضم حديثه : "الإمارات هي مركز الابتكار عالمياً "، مضيفاً أن تقارير دولية أكدت أن الإمارات "من ناحية تبنيها للذكاء الاصطناعي هي الرقم واحد عالمياً". وأشار إلى أن الأنظمة التي تعرضها الشركة حالياً، والخاصة بالذكاء الاصطناعي في قطاعات عدة، "معظمها بدأ استخدامها مع كبرى الشركات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارات".

وعن توقيت إقامة الحدث في دبي.، قال: "نحن فخورون بأننا نقيمه، ومصرّون على إقامته في هذا التوقيت، لنؤكد على موضوع الصمود من ناحية دولة الإمارات بعد كل الأحداث التي جرت".

"أنظمة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي".. الرؤية الجديدة

أوضح زين الدين أن الرؤية الجديدة تتلخص في مفهوم "Autonomous Enterprise" أو "أنظمة ذاتية القيادة أو التشغيل بالذكاء الاصطناعي". وقال: "عرضت كيف يمكنني التعامل مع روبوت، وكيف يمكن أن تجري كل الإجراءات في أي شركة، حكومية كانت أم خاصة".

وتضم الفعالية خمسة مسارات متخصصة تغطي: الأنظمة المالية التي "تشتغل بطريقة أوتوماتيكية بتدخل بسيط من الأشخاص"، وسلاسل التوريد، والمشتريات، وتجربة العملاء، وشؤون الموظفين. وتعمل هذه الأنظمة من خلال ما يُعرف بـ"Agentic AI"، وصفها زين الدين بقوله: "كل هؤلاء الوكلاء يعملون معاً ليخرجوا النتيجة، وهذا ما نسميه نظاماً يعمل بطريقة تلقائية ذاتية".

81 بالمئة رضا العملاء و53 بالمئة إلمام كامل بالذكاء الاصطناعي

استعرض زين الدين نتائج دراسة أجرتها الشركة على عملائها في الإمارات، كاشفاً أن "أكثر من 81 بالمئة من العملاء الموجودين في الإمارات راضون على الفوائد أو النتائج من أنظمة الذكاء الاصطناعي المطبقة لديهم في شركاتهم".

وأضاف: "أكثر من 53 بالمئة أكدوا لنا أن لديهم إلماماً، أو أن الأفراد والموظفين داخل هذه المؤسسات لديهم إلمام كامل بموضوع الذكاء الاصطناعي". وعلّق على هذه النتيجة بالقول: "وهذه من أهم الأمور، فحتى تكون الشركة جاهزة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لا بد أن يحصل الناس والموظفون في المؤسسة على التدريب اللازم".

من الجامعة إلى "أكاديمية الهندسة".. استثمار بشري متكامل

أكد زين الدين أن "التكنولوجيا أو النظام ليس إلا جزءاً بسيطاً من الدورة الكاملة للتطبيق"، مستعرضاً برامج التدريب التي تقدمها الشركة. وقال: "لدينا كشركة برامج عدة خاصة بموضوع التدريب، تبدأ من الجامعات، حيث توجد دورات ومواد خاصة بـSAPوأنظمتها، ويمكن للشخص أن يتخرج من الجامعة حاملاً شهادة في استخدام أو برمجة أنظمة SAP".

وانتقل إلى برنامج "Young Professional Programs" المخصص للخريجين الجدد، مشيراً إلى تركيز الشركة في آخر 3 إلى 4 سنوات على المواطنين الإماراتيين. وقال: "الدورة الجديدة بدأت منذ أيام، ولدينا حالياً أكثر من ألف متخرج من هذا البرنامج، وهو يمتد لشهرين أو ثلاثة أشهر على أنواع متعددة من الأنظمة والتكنولوجيا، وتركّز الدورة الحالية على الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "هؤلاء الألف متخرج لا يحتاجون إلى انتظار الفرصة الوظيفية، فهم يعملون مع SAP، ومع عملاء SAP، ومع الحلفاء والشركاء".

كما تطرق إلى برنامج "Engineering Academy" المخصص لأصحاب الخبرة من 7 إلى 10 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقال: "في العام الماضي كانت لدينا مجموعة من الشباب من أبوظبي، يزيد عددهم على 25 شخصاً، معظمهم إماراتيون، بخبرة تتراوح بين سبع وعشر سنوات. وفي نهاية الدورة نُجري نوعاً من المسابقة العالمية، وكان فريق أبوظبي هو الرقم واحد من ناحية النتائج". وأضاف أن المدير العام لجهة أبوظبي للمساءلة سافر إلى الولايات المتحدة لحضور تتويجهم بالشهادات.

وختم هذه النقطة بالقول: "كل هذه البرامج لمساعدة العملاء والموظفين ليكونوا جاهزين لموضوع الذكاء الاصطناعي أو أي أنظمة أو ابتكارات جديدة من الشركة".

85 بالمئة من العملاء شركات صغيرة ومتوسطة.. والتكلفة حسب الحاجة

وكشف زين الدين عن توزيع قاعدة عملاء الشركة، قائلاً: "يعتقد معظم الناس أنه حين تريد العمل مع SAP فلا بد أن تكون شركة كبيرة تملك آلاف الموظفين. لكن الحقيقة اليوم هي أن 85 بالمئة من عملائنا هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وليسوا من الشركات الكبرى". وأوضح أن لدى الشركة أنظمة خاصة بالشركات الصغيرة وأخرى خاصة بالشركات الكبيرة.

وعن تكلفة تقنيات الذكاء الاصطناعي، قال: "بحسب حجم الشركة وبحسب مقدار احتياجها للاستخدام، يمكنها أن تعمل بأشياء منخفضة التكلفة وبأسعار مقبولة، ويمكنها أيضاً أن ترتقي إلى أشياء أكبر، وفقاً لإجراءات الشركة ذاتها".

تتبّع الحاويات وإدارة المخزون.. حلول في زمن التعقيد

استعرض زين الدين أمثلة واقعية من الأسابيع الماضية في قطاع سلاسل التوريد، قائلاً: "عدد من الشركات كانت تريد تتبّع الحاويات المشحونة والموجودة في أماكن متفرقة، فتواصلت مع شركات الشحن، غير أنها لم تستطع الوصول ومعرفة أين توجد حاوياتها فعلياً وعلى أي سفينة. ومن خلال SAP، استطاعت عبر نظامنا تتبّع أماكن الحاويات ومواقعها الفعلية ومعرفة ما تحويه من مواد". وأضاف أن أحد العملاء أرسل رسالة شكر كبيرة لأنه كان "النظام الوحيد القادر على معرفة الحاويات وتتبّعها".

وتطرق إلى موضوع إدارة المخزون والتخطيط، قائلاً: "تريد أن تعرف ما لديك في المخزن، وكم المنتظر خلال هذه الفترة من المنتجات التي ينبغي توفيرها للسوق، وفي الوقت نفسه تريد أن ترى ما يأتيك من الإيرادات من خارج الدولة. ومن خلال نظام نسميه IBT، استطاع الشباب القيام بالتخطيط لمعرفة أماكن الأشياء، وعبر حلفاء لهم في دول أخرى، في عُمان وفي المملكة العربية السعودية، جلب النقص الموجود لديهم لمساعدتهم على الاستمرار".

وكشف زين الدين عن تواصل مباشر مع جهات حكومية في هذا الشأن، قائلاً: "كنت في الصباح أعمل وأتحدث مع الوزارة، وكنا نتحدث عن موضوع المخزن، وكان من الأمور الأساسية خصوصاً في الفترات الحالية: كيف نساعد هذه الشركات في تأمين المواد الأساسية، خصوصاً للمصانع التي تنتج داخل الدولة، ثم كيف نصدرها إلى الخارج، ولكن الأهم كيف نوفرها كمنتجات للسوق المحلي داخل الإمارات".

إرث 52 عاماً ومنصة مفتوحة.. والمنافسة "مهمة"

وحول المنافسة في السوق، قال زين الدين: "ثمة شركات كثيرة توفر أنظمة شبيهة بأنظمتنا. ومن ميزات SAP أننا منذ أربع أو خمس سنوات، وانطلاقاً من رؤيتنا الأساسية، نحرص على أن تكون المنصة أو التطبيق مفتوحاً. فلدينا مايكروسوفت حليف لنا، مع أننا قد نتنافس في بعض الأحيان، وكذلك AWS وغوغل، فكل كبرى الشركات نتعامل معها بصفتها حليفاً لنا".

وشدد على خصوصية الشركة، قائلاً: "ميزة SAP أنها ومنذ أكثر من 52 سنة، حافظت على حمضها النووي الذي يتمثل في الإجراءات. نحن شركة تتحدث عن إجراءات: من التوظيف إلى التقاعد، ومن الطلب إلى التحصيل النقدي". وأضاف أن ما تقوم به الشركة حالياً في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة والأنظمة ذاتية التشغيل "يصب في هذا الموضوع تحديداً".

وعن نماذج الذكاء الاصطناعي المستخدمة، أوضح: "لم نخترع نماذج لغوية كبيرة خاصة بالذكاء الاصطناعي. فلدينا المنتج الذي يعمل مع أي نموذج لغوي كبير تحتاجه، أو يمكن لنموذج لغوي كبير أن يعمل معك في إجراء معين يكون فيه أفضل من نموذج آخر".

وفيما يتعلق بالمنافسة، قال زين الدين: "المنافسة قائمة دوماً، والمنافسة مهمة، لأنها تضع ضغطاً على الشركات لتصبح أفضل. ولو لم يكن لدينا هذا الإعلان أو هذه الاستراتيجية، لربما كنا من الشركات التقليدية التي يمكن أن تموت بعد سنوات. لكن ما نقوم به فعلياً في مجال الذكاء الاصطناعي سيأخذنا لعشرين أو ثلاثين سنة قادمة على الأقل، لنكون جاهزين لأي نوع من التحديات". وختم: "السرعة ينبغي أن تكون جاهزاً لها، للسوق ولمتطلبات العمل".

الإمارات "من البلدان الأساسية".. والعملاء يبادرون بالدعوة

واختتم زين الدين حديثه بالعودة إلى مكانة الإمارات، قائلاً: "دولة الإمارات هي الأولى والرائدة عالمياً، ونحن في SAP نعتبرها من البلدان الأساسية. فعندما نطبّق أي نوع من الابتكارات الجديدة، نأتي إلى الإمارات. وجميع العملاء الموجودين لدينا، سواء أكانوا جهات حكومية أم غير حكومية، يدعوننا قائلين: تفضلوا، نحن نرغب في رؤية هذه الابتكارات الجديدة، وفي أن نرى كيف يمكنها أن تساعدنا وتساعد الدولة".