وأُقيمت مراسم التوقيع في منشأة شركة سي إم دي بمدينة أتيلا بمنطقة بازيليكاتا جنوب إيطاليا، بحضور ممثلين عن الجانبين وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وتُمثل الاتفاقية، التي تخضع لشروط الإغلاق المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية ذات الصلة، خطوة إستراتيجية محورية تدعم خطط مجموعة ايدج الرامية إلى توسيع حضورها في مجالات الهندسة المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وحلول الطاقة المستقبلية.

ومن المتوقع أن تستفيد مجموعة سي إم دي، المعروفة بخبرتها العريقة في مكونات المحركات الدقيقة وتقنيات منظومات نقل الحركة، من رفع الاستثمارات الرأسمالية وإتاحة الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة، إلى جانب الاستفادة من القدرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة ايدج.

وفي المقابل، ستُسهم سي إم دي بإرثها الصناعي الممتد لأكثر من 35 عاماً في تطوير وتصنيع محركات عالية الأداء والجودة للاستخدامات البرية والبحرية والجوية.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، بهذه المناسبة، إن إبرام هذه الاتفاقية مع سي إم دي يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تأسيس مركز أوروبي متطور وعالي الكفاءة لأنظمة الدفع، بما يعزز البصمة الصناعية العالمية لمجموعة ايدج ويُكمل منظومتها التصنيعية المتقدمة.

وأضاف أنه من خلال الاستفادة من الخبرات الراسخة التي تمتلكها مجموعة سي إم دي في مجال المحركات المكبسية وتقنيات الدفع المتقدمة، ستعمل ايدج على تسريع تطوير منتجات تنافسية وجاهزة للتصدير، قادرة على تلبية أكثر المتطلبات التقنية والتشغيلية صرامة لدى عملائها في قطاعات الطيران والسيارات والقطاع البحري.

وأكدت مجموعة ايدج خططها لتوسيع القدرات التصنيعية لمجموعة سي إم دي، وتسريع برامج البحث والتطوير، وتعزيز موقعها الريادي في مجالي أنظمة الدفع التقليدية وأنظمة الدفع المستقبلية من الجيل القادم.

وقد صُممت الصفقة لتحقيق تكامل إستراتيجي شامل من خلال الجمع بين الإرث الهندسي والصناعي العريق لمجموعة سي إم دي، والانتشار العالمي والقوة المالية والخبرات التقنية المتقدمة التي تتمتع بها مجموعة ايدج.

من جانبه، قال ماريانو نيغري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي إم دي، إن توحيد الجهود مع مجموعة ايدج يمثل فرصة صناعية إستراتيجية بالغة الأهمية لسي إم دي ولموظفيها وشركائها، لافتا إلى أنه بدعم من ايدج، ستتمكن سي إم دي من توسيع نطاق تقنياتها، وتعزيز حضورها الدولي، وزيادة استثماراتها في مجالات الابتكار والتطوير، مع الحفاظ في الوقت ذاته على جذورها الصناعية الإيطالية وترسيخ التزامها الراسخ بالجودة والموثوقية والتميّز التكنولوجي.

وأكد قادة المؤسستين رؤيتهما المشتركة القائمة على الابتكار والاستدامة وتحقيق قيمة طويلة الأمد، بما يدعم النمو المستدام والتقدم التكنولوجي عبر مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة.

ومن المتوقع أن تسهم المنصة المشتركة في تعزيز القدرة على تلبية المتطلبات المتنامية والمتطورة في قطاعات السيارات والطيران والقطاع البحري والصناعة، إلى جانب تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول دفع متقدمة تلبي احتياجات الأسواق العالمية المستقبلية.

يذكر أن مجموعة سي إم دي قد تأسست عام 1989 على يد عائلة نيغري، التي يمتد إرثها في صناعة المحركات إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، وقد كرّست الشركة أكثر من 35 عاماً لتطوير وتصميم النماذج الأولية والمحركات المكبسية عالية الأداء لقطاعات السيارات والطيران والقطاع البحري.

واكتسبت سي إم دي مكانة دولية مرموقة بفضل دقتها الهندسية العالية، وابتكاراتها التقنية المتقدمة، والتزامها الصارم بأعلى معايير الجودة الصناعية.

وحتى استكمال الصفقة، المتوقع إتمامها بحلول نهاية العام الجاري، ستواصل سي إم دي العمل كشركة مستقلة تحت إدارة فريقها الحالي، بما يضمن استمرارية العمليات والخدمات المقدمة للعملاء والموردين والموظفين دون انقطاع.

وعقب إتمام الصفقة، ستعمل مجموعة ايدج والمساهمون الحاليون في سي إم دي، الذين سيحتفظون بحصة أقلية مؤثرة في الشركة ويواصلون تولي أدوار إدارية رئيسية، بصورة مشتركة على إعداد خطة تكامل شاملة تهدف إلى تعظيم أوجه التكامل الصناعي، وحماية المعارف والخبرات الحيوية، وتسريع تطوير ونشر منظومة متكاملة من حلول الدفع المتقدمة عبر قطاعات الطيران والسيارات والقطاع البحري.